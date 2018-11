Iryna Osypenko in Matjaž Nemec se po sedmih letih ločujeta

Iryna Osypenko in Matjaž Nemecsta bila par devet let, poročena pa sedem. "Po skupnih letih, ko sva drug ob drugem rasla, se spodbujala in podpirala, se najina pot sporazumno zaključuje v tovarištvu in spoštovanju, s prijaznimi spomini na vse, kar sva preživela v dvoje," je za revijo Suzy razkril Matjaž Nemec, ki se po sedmih letih zakona ločuje zIryno Osypenko. Dodal je še povedal: "Odločila sva se, da si dava možnost in odslej rasteva vsak po svoje, na način, ki nama bo omogočal nove poti. Hvaležna sva, da je najina ljubezen prerasla v iskreno in srčno prijateljstvo."

Za omenjeno revijo je spregovorila tudi Iryna, ki pravi, da Matjaž ostaja v njenem srcu kot ena najboljših in najpomembnejših oseb, kar jih je spoznala.