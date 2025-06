Isaac Palma in July Jones: Slovenija je kot država top

Isaac Palma je pred skoraj desetletjem, ko se je preselil iz Argentine v Slovenijo, navdušil v priljubljenem šovu Slovenija ima talent. Kot pove, je Slovenija v teh letih postala njegova domovina. "Na začetku je bilo vprašanje, ali mi bo uspelo drugje se počutiti kot doma. Trajalo je nekaj časa, ampak danes je to v popolnosti moj dom."

Pravi, da so ga ljudje sprejeli odprtih rok, je pa pri vključevanju v družbo sprva veliko oviro predstavljal jezik. "Veliko truda. Kot tujec sem se trudil od prvega dneva. Ko sem tu začel živeti, sem si rekel, da mora biti to. Komunikacija je na prvem mestu. Če ne bom znal, ne bom mogel tu živeti."

Nasprotno pa se je iz Slovenije izselila pevka July Jones. V iskanju boljše karierne poti se je odpravila v London in Los Angeles, kjer ustvarja glasbo. Danes tam gradi svoje življenje. "V Londonu živim že odkar sem bila stara 16. To se mi zdi moj dom v odraslem delu življenja. V LA-ju pa delam glasbo. To je mesto, kjer imam največ priložnosti. Tujina je malo bolj odprta do drugačnosti in do glasbe, ki jo delam."

Kot pravi, bo Slovenija kljub vsemu vedno njen dom. Najraje ima našo naravo in ta je prepričala tudi Isaaca. "V tej mali državi imamo vse. Slovenija je lepa, je varna. Slovenija je enostavnejša za živeti," je povedal Isaac, July pa dodala: "Mislim, da Ljubljana in Slovenija res veliko data na to, da jo ohranimo. Imamo lepe stavbe. Čisto mesto. Slovenija je kot država ena top država." Kot povesta, oba najbolj pogrešata svoji družini – July v Sloveniji, Isaac pa v Argentini. Zato se oba rada vračata domov.