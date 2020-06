Isaac Palma ob hčerkinem prvem rojstnem dnevu: Vsak dan je bolj navihana

Isaac Palma je čas v karanteni maksimalno izkoristil za vse, za kar mu sicer zmanjka časa. Med drugim je preizkusil kar nekaj novih kuharskih receptov, pred dnevi pa je njegova hčerkica Isabella na torti upihnila prvo svečko.

Isaac Palma je užival v naravi.

"Med karanteno sem veliko preživel v naravi, skupaj s svojo družino. Ogledal sem si nekaj filmov, za katere sicer nisem imel prej časa. Ta čas sem imel tudi priložnost, da sem več kot po navadi lahko govoril s svojo družino v Argentini, zato sem z njimi opravil tudi kar nekaj video klicev, kar me še posebej veseli, saj je drugače čas zelo neusmiljen in nam ne uspe vedno, da bi se slišali. Mislim, da nas je celotna situacija prisilila, da se zamislimo nad hitrim tempom življenja in vsem, kar nam je dano, pa v resnici tega nimamo časa polno živeti in uživati. Lahko rečem, da sem hvaležen za ta čas, ki je bil zdaj namenjen prav vsem," je za 24ur.com povedal Isaac Palma. Simpatični pevec se je z ženo Patricijo prvorojenkeIsabellerazveselil 25. maja lani. In prav na ta dan v Sloveniji praznujemo dan mladosti, v Argentini, od koder prihaja Isaac, pa na ta dan obeležujejo največji državni praznik – dan majske revolucije.

Isabella je praznovala prvi rojstni dan.

"Hčerkica Isabella je pred dnevi dopolnila eno leto in sploh ne morem verjeti, kam je šel ves ta čas. Za njen rojstni dan sem okrasil stanovanje, in to mi je bilo v posebno veselje. V sebi sem spet začutil majhnega otroka ( smeh). Vsak dan je bolj navihana in že poskuša na veliko klepetati. Z družino sem si vsak dan privoščil dolg sprehod, veliko smo kuhali in pekli. Isabella obožuje glasbo in ples, zato smo običajno kar po zajtrku malo zaplesali in odpeli pesmico ali dve in dan se je tako lahko več kot odlično začel. Naj se pohvalim, da sem bral tudi slovenske pravljice! (smeh)"

Isaac je poskrbel za rojstnodnevno dekoracijo.

Veliko ljudi je v času karantene prvič peklo kruh, a to veščino je mladi Argentinec osvojil že pred leti: "Kruh pečem, odkar sem prišel v Slovenijo, sem pa v tem času poskušal narediti kruh na več različnih načinov. Preizkusil sem se v različnih receptih in žena je ob koncu sklenila, da sem pravi mojster za peko kruha (smeh)." Pri peki pa se mu je pridružila tudi hčerkica, ki je v kuhinji zelo uživala in se pri tem neskončno zabavala.

Isaacova hčerka se je v kuhinji zabavala.

Posledice koronavirusa močno čuti tudi glasbena industrija, saj so bili odpovedani številni koncerti in festivali. 29-letni Isaac tako že nestrpno čaka, da pride dan, ko bo znova odšel na oder in zabaval svoje oboževalce. "Priznati moram, da me je v samem začetku situacija precej prestrašila, saj nisem vedel, kaj lahko zares pričakujemo. Bal sem se tudi za svojo družino v Argentini. Ob koncu lahko mirneje rečem, da sem zelo vesel, ko vidim, kako resno in s spoštovanjem je bila situacija obravnavana v Sloveniji. Ljudje so se resnično držali navodil in stopili skupaj, zato se je vse končalo veliko lepše, kot sem si mislil na samem začetku. Sam vedno verjamem v dobro, zato me prihodnosti ni strah. Vem, da vse pride z namenom, in če smo le hoteli, smo se lahko v zadnjem času naučili veliko o nas samih, o naravi, o tem, da nič na tem svetu ni samoumevno in da je vsak dan, ko se zbudimo zdravi, darilo, ki nima cene. Komaj čakam, da se življenje vrne v stare tirnice. Zelo pogrešam ljudi, dobro energijo, čarovnijo, ki se zgodi, ko stojiš na odru. Glasba mi zelo manjka in verjamem, da manjka tudi ljudem. "