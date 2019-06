Isaac Palma postal očka

''Bilo je najlepših devet mesecev pričakovanja in skozi vse te mesece sem se čutil presrečen, ob novici, da bom prvič postal očka. V vsej mešanici čustev sem se spraševal, ali sem pripravljen na to veliko odgovornost, ali bom znal biti najboljši očka in dober zgled, učitelj za življenje in prijatelj svojemu otroku. Nikoli si nisem mislil, da bi lahko čutil toliko ljubezni, kot v trenutku, ko sem te videl prjokati na ta svet, moja lepotička. Solze, ki sva jih delila v tistem trenutku s Patricijo ne bodo nikoli pozabljene.

Tukaj me imaš, ljubezen moja! Zaljubljen sem vate, si nova in tako čista dušica in pripravljen sem dati vse, da odrasteš v dobro in srečno osebo. Že kot otroka so me učili, da z ljubeznijo in v ljubezni uspemo v vsem. Isabella, tako kratek čas te imava in že te ljubiva z vso močjo. Hvala , da si prišla v najino življenje,'' je ob hčerkinem rojstvu zapisal ponosni očka Isaac Palma in s svojimi sledilci na Instagramu delil prvo fotografijo svoje hčerkice Isabelle.