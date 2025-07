IShowSpeed po obisku Slovenije turnejo nadaljuje v Srbiji

Ameriški vplivnež IShowSpeed po obisku Slovenije svojo evropsko turnejo nadaljuje v Srbiji. 20-letnik, ki mu na njegovem YouTube kanalu sledi 41 milijonov sledilcev, je prvo uro preživel med igranjem košarke in v dar prejel dres Nikole Jokića , po prvi športni aktivnosti pa je sledila druga, saj je zaigral še tenis. Tudi Srbi so ga pogostili, preizkusil pa je tradicionalne jedi, a mu pekoča hrana ni najbolj odgovarjala.

Z našim novinarjem sta spregovorila o zvezdnikovem doživljanju in izkušnji Slovenije, 20-letnik je povedal, da mu je naša država zelo všeč, užival pa je tudi v naši tradicionalni kulinariki. "Zelo dober mi je bil vanilijev puding, gibanica in klobase, ki so zelo dobre. Odobravam," je dejal.