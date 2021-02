Iskrena izpoved nekdanjega tekmovalca MasterChef Slovenija: zbolel za rakom

Za Gašperja Kramarja, ki je po šovu Masterchef Slovenijaposkrbel za neverjetno preobrazbo svojega telesa,so naporni in težki meseci. "Vsi smo zelo prizadeti zaradi epidemije in ukrepov. Tudi moje podjetje je finančno slabo, iz mesca v mesec se komaj preživljamo. Imel sem prometno nesrečo, kjer sem se poslovil od mojega zvestega "štirikolesnega prijatelja". Edina svetla točka, v tem težkem obdobju, je bilo eno zelo posebno dekle ... pa se žal tudi to ni končalo, kot sem si želel,"je bil v zapisu zelo iskren frizer, ki ljubi kuhinjo. Tako je še omenil ljubezenske težave in razhod z Nežo, s katero sta se spoznala v slaščičarni.

Ob iskrenem zapisu je objavil svojo črno-belo fotografijo, ki jo je posnel na onkološkem inštitutu ter v nadaljevanju razkril, da so ga pestile tudi zdravstvene težave in da so mu zdravniki odkrili raka.