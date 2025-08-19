Italijanska turista na črpalki srečala Dončića: 'Življenje je res nenavadno'

Italijanska turista, ki sta se mudila v Sloveniji, sta na eni od bencinskih črpalk srečala slovenskega košarkarja Luko Dončića . "Danes zjutraj. Slovenska avtocesta. S prijatelji vstopimo, da si naročimo pivo. Pri baru stoji zelo visok moški v sandalih. Pil je kavo. Ob njem je bil moški. Bolje pogledam. To je Dončić," je zgodbo opisal Gabriele Gabatelli .

Kot je na družbenem omrežju X njegovo zgodbo delil profil La Giornata Tipo, ga najprej skoraj ni prepoznal. Ko ga je poklical po imenu, se je športnik nasmehnil. Na parkirišču se je slikal z njegovimi oboževalci, na koncu pa jih je Luka pozdravil z italijanskim pozdravom 'ciao'.

"Življenje je res nenavadno. En dan treniraš z Lakersi v Los Angelesu in se vrneš v svojo vilo v Beverly Hillsu, drugi dan pa v natikačih na avtocestnem počivališču klepetaš s popolnimi neznanci," je svojo izkušnjo srečanja še opisal Gabatelli.

Dončić je te dni v Sloveniji, med drugim tudi zaradi priprav na EuroBasket. Drevi se bo slovenska reprezentanca v Stožicah na prijateljski tekmi pomerila z ekipo Velike Britanije.