Domača scena

Italijanska turista na črpalki srečala Dončića: 'Življenje je res nenavadno'

Ljubljana, 19. 08. 2025 17.51 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
16

Ko sta se italijanska turista ustavila na enem od avtocestnih počivališč v Sloveniji, najverjetneje nista pričakovala, da bosta tam srečala slovenskega košarkarja Luko Dončića. "En dan treniraš z Lakersi v Los Angelesu in se vrneš v svojo vilo v Beverly Hillsu, drugi dan pa v natikačih na avtocestnem počivališču klepetaš s popolnimi neznanci," je srečanje na družbenem omrežju X opisal Gabriele Gabatelli.

Italijanska turista, ki sta se mudila v Sloveniji, sta na eni od bencinskih črpalk srečala slovenskega košarkarja Luko Dončića. "Danes zjutraj. Slovenska avtocesta. S prijatelji vstopimo, da si naročimo pivo. Pri baru stoji zelo visok moški v sandalih. Pil je kavo. Ob njem je bil moški. Bolje pogledam. To je Dončić," je zgodbo opisal Gabriele Gabatelli.

Kot je na družbenem omrežju X njegovo zgodbo delil profil La Giornata Tipo, ga najprej skoraj ni prepoznal. Ko ga je poklical po imenu, se je športnik nasmehnil. Na parkirišču se je slikal z njegovimi oboževalci, na koncu pa jih je Luka pozdravil z italijanskim pozdravom 'ciao'.

"Življenje je res nenavadno. En dan treniraš z Lakersi v Los Angelesu in se vrneš v svojo vilo v Beverly Hillsu, drugi dan pa v natikačih na avtocestnem počivališču klepetaš s popolnimi neznanci," je svojo izkušnjo srečanja še opisal Gabatelli.

Dončić je te dni v Sloveniji, med drugim tudi zaradi priprav na EuroBasket. Drevi se bo slovenska reprezentanca v Stožicah na prijateljski tekmi pomerila z ekipo Velike Britanije.

KOMENTARJI (16)

Dragica Cegler
19. 08. 2025 18.57
+1
Ah,dajte no.Zdaj pa dost,Kaj pa 5 km naprej, ko sta ga srečala nemška turista pa nič?
ODGOVORI
1 0
Lenart Čaubi
19. 08. 2025 18.53
Če je imel opanke je ok v natikačih vozit je pa prekršek seveda, če je vozil on je vprašanje.
ODGOVORI
0 0
Five -O
19. 08. 2025 18.52
+1
Kako lepo, zdaj bom bolje spal, vesel sem res, svet je lep, hvala stokrat😂
ODGOVORI
1 0
Prima
19. 08. 2025 18.50
+1
Poletje je pa res čas za kisle kumarce in.........Dončiča.
ODGOVORI
1 0
Podlupo
19. 08. 2025 18.47
+1
Zanimivo
ODGOVORI
1 0
Kaskader
19. 08. 2025 18.34
+3
In kam naj gre človek tankat, da bo imel mir ? 😁🤣
ODGOVORI
4 1
kekyooo
19. 08. 2025 18.28
+3
wau keri legendi res.
ODGOVORI
3 0
mbtukaj
19. 08. 2025 18.17
+2
Lahko bi kaj donirala na LUKA POLI 1919.
ODGOVORI
4 2
paru
19. 08. 2025 18.15
+5
Če bi srečal Jezusa, bi to res bila svetovna novica! Tole z Dončićem pa presega meje zdravega razuma. Kruha in iger...moderno gladiatorstvo in moderni novinarji...
ODGOVORI
12 7
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
19. 08. 2025 18.50
+1
Džizs… 😝
ODGOVORI
1 0
Buča hokaido
19. 08. 2025 18.10
+9
Ste res tako butasti?
ODGOVORI
9 0
sentilj54
19. 08. 2025 18.06
+2
v sandalih vozi, ni priporočljivo!
ODGOVORI
4 2
pingvinislo5
19. 08. 2025 18.09
+1
verjetno je bil v belih štumfih in adidas papučah :D
ODGOVORI
3 2
Car3000
19. 08. 2025 18.06
-1
Ko bi jaz imel tako srečo. Res sta lahko srečna! Sam ne vem če bi jaz imel jajca in da bi ga pocukal za rokav.
ODGOVORI
5 6
ptuj.si
19. 08. 2025 18.30
+2
Jaz bi ga. Sem že marsikaterega znanega Slovenca pocukal za rokav.... Moraš probati...
ODGOVORI
3 1
jedupančpil
19. 08. 2025 18.02
+6
wau hajlajt dneva
ODGOVORI
7 1
