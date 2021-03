Iva Krajnc Bagola: Pri ljubezni vedno prisegam na srce, s kančkom razuma

Slovenska igralka Iva Krajnc Bagola, ki jo trenutno lahko ujamete na VOYO v seriji Têlenovela, se pripravlja na novo spletno gledališko premiero Le zaljubiti se ne smemo. Tik pred premiero nam je povedala več o novi vlogi in o tem, kaj ima skupnega z likom, ter nam zaupala svoj nasvet za srečen partnerski odnos.

icon-expand V predstavi Le zaljubiti se ne smemo nastopajo: Lara Wolf, Bernarda Oman, Boris Ostan in Iva Krajnc Bagola. FOTO: Peter Giodani

Mestno gledališče ljubljansko bo letošnji marec sklenilo z novo spletno premiero, prvo slovensko uprizoritvijo drame Ivorja Martinićav režiji Alena JelenaLe zaljubiti se ne smemo. Režiser spletne predstave je uveljavljeni filmski režiser Klemen Dvornik. Igralsko zasedbo tokrat sestavljajo Bernarda Oman, Boris Ostan, Iva Krajnc Bagola in Lara Wolf. Ivor Martinić je eden najprodornejših hrvaških dramatikov mlajše generacije. Njegove igre uspešno uprizarjajo tudi številna gledališča v Španiji in Južni Ameriki. V MGL sta bili uprizorjeni že dve njegovi besedili: Drama o Mirjani in tistih okrog nje (2005) in Ko je otrok bil otrok (2015). Avtor se v zgodbi sprašuje, ali imamo pravico do spremembe, čeprav z njo prizadenemo svoje bližnje. Bolečina Martinićevih likov je živa in vseobsegajoča ter seže v srce. Obenem pa vzbuja upanje in vliva moč. Prisotna sta tudi humor in avtohumor.

icon-expand Boris Ostan in Iva Krajnc Bagola v predstavi Le zaljubiti se ne smemo, ki bo spletno premiero doživela 30. marca. FOTO: Peter Giodani

Pred marčevsko premiero, ki ji bodo sledile še štiri ponovitve, nam je simpatičnaIva Krajnc Bagola zaupala nekaj besed tudi o novi gledališki uprizoritvi ter o tem, kaj ima skupnega s svojim likom. Naslov predstave jeLe zaljubiti se ne smemo. Kaj lahko pričakujemo? Je ljubezen tokrat nekaj slabega? Ljubezen nikakor ni nekaj slabega, prej nasprotno. Čeprav sama predstava ne govori o ljubezni kot taki, pač pa o njeni odsotnosti, o izgubi, oziroma o interpretaciji ljubezni vseh udeleženih. Tokrat bo predstava adaptirana za digitalno obliko in upam, da bo lahko doprinesla določen občutek, ki smo ga s samo predstavo želeli ustvariti. Zavedamo se, da so predstave v živo vendarle druge vrste izkušnja, ki jo digitalna oblika težko nadomesti, a je ta oblika v tem trenutku edini medij, ki lahko vsaj delno odstre zaveso tistemu, kar v tem trenutku počnemo in želimo predstaviti. Koga igrate v novi predstavi? Igram Nikolino, žensko, ki je precej zadržana, celo skrivnostna. Dobro se znajde v družbi, predvsem v moški. Lahko deluje distancirano in hladno, a vse to izvira iz njenega pogleda na življenje. Je partnerica pred kratkim ločenega starejšega moškega. Kaj imate z likom skupnega? Trdoživost.

icon-expand Iva Krajnc Bagola v vlogi Nikoline, ženske, ki je precej zadržana. FOTO: Peter Giodani

Ko sami trpimo za ljubezenskimi težavami, se nam te zdijo najhujši in največji problem, ki nas je kadar koli doletel, pa vemo, da obstajajo še večje, resnejše težave, bolečine. Ste kdaj trpeli za kakšno neuresničeno ljubeznijo? Ker sem morala prav pomisliti, verjetno ne (smeh). Zagotovo me je že kdaj kaj prizadelo pri ljubezni, a ni dolgo trajalo. Ali pri ljubezni prisegate na razum ali srce? Zmeraj na srce, s kančkom razuma (smeh). Z možem Aljošo Bagolo sta pred dnevi obeležila 11. obletnico zveze. Kako sta praznovala? Doma, kje pa (smeh). Skuhala sem nedeljsko kosilo in to je bilo to (nasmeh).

Kakšen je vaš nasvet za srečen in zdrav partnerski odnos? Enakopravnost med partnerjema je nujna in tudi osvobajajoča. Iskreni pogovori in topli objemi pa so najboljše gorivo.

Poleg nove gledališke vloge vas lahko vidimo tudi na VOYO, v novi originalni serijiTêlenovela.Kakšna igralska izkušnja je bila to za vas? Res je, v novi seriji igram Jasno, direktorico Prvak TV-ja, podrejeno Marjanu (igra ga Branko Šturbej, op. a.), ki delegira ukaze celotnega zapleta. Izkušnja je bila precej zabavna in kratkočasna. Zelo se veselim ogleda, saj, razen kratkega napovednika, ničesar nisem videla. Z režiserjem Borisom Bezićem sem že sodelovala, zato nisem oklevala, ko me je povabil k sodelovanju. Têlenovela je res ena ubrisana serija (smeh).