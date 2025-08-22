Iva Krajnc Bagola z drzno kreacijo navdušila na rdeči preprogi

"Čas je za rdečo preprogo," je na svoj Instagram profil zapisala slovenska igralka Iva Krajnc Bagola in s sledilci delila fotografijo, na kateri pozira v obleki, s katero je navdušila na filmskem festivalu v Sarajevu. Igralka se je s preostalo filmsko ekipo filma Belo se pere na devetdeset udeležila svetovne premiere težko pričakovanega celovečerca.
Iva Krajnc Bagola, ki jo na VOYO lahko spremljate v serijah Ja, Chef! in Têlenovela, je z modno izbiro ujela pozornost domačih in regionalnih medijev, ki so se razpisali o "glamurozni bordo obleki, okrašeni z globokim izrezom in razporki na ravno pravih mestih." Fotografijo izbranke v drzni kreaciji je na svojem Instagram profilu ponosno delil tudi njen soprog Aljoša Bagola.
Film Belo se pere na devetdeset je na festivalu doživel uspešno premiero, ustvarjalci so bili deležni tudi stoječih ovacij.
