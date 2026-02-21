Ivan Trajkovič: Kdo mislite, da najbolj čaka na nove počitnice?

Zimske počitnice se za del slovenskih učencev in dijakov zaključujejo, nekateri pa jih šele začenjajo. Med slednjimi je tudi družina Ivana Trajkoviča, ki se je za nekaj časa odpravila na lepše v tujino. Znan obraz kviza Na lovu je na družbenem omrežju delil fotografijo, ki je nastala na letalu, nasmejan in navdušen pa ni le triletni Maks, temveč tudi njegov oče.
Kam so se odpravili, Ivan ni razkril, so pa njegovi sledilci med komentarji odgovorili na njegovo vprašanje, da se zdi, da je najbolj navdušen prav oče, in jim zaželeli lepe počitniške dni.
