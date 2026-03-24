Ivan Trajkovič predano trenira svoj um

Še preden ga bodo gledalci gledali v kvizu, pa je z nami spregovoril tudi o drugih aktualnih temah. Razkril je, da je pred dnevi odšel na volišče, saj meni, da je to odgovorno. "To ni le pravica, je tudi državljanska dolžnost. Starejši kot sem, pa bolj vidim, kako določene zadeve tudi name vplivajo, na kar prej nisem bil pozoren. Z veseljem sem odšel oddat svoj glas," je povedal.

Kmalu se začenja druga sezona kviza Na lovu, kot nam je povedal Ivan Trajkovič , pa se skupaj z Jankom in Viktorjem tega že zelo veselijo. "Prva sezona je bila zelo napeta, hitro je minila, kot smo videli, tako da smo nestrpno čakali, če bo, kdaj in kako bo, sedaj, ko se že ve, da bo še druga, pa smo vsi veseli. Nismo pa v tem času počivali," je dejal lovec, ki se kmalu vrača na male ekrane.

Kdo pa bi se od slovenskih politikov, po njegovem mnenju, najbolje odrezal v kvizu Na lovu? "V kvizu Na lovu je samo en pravilen odgovor, naši politiki pa znajo lepo zaokrožiti okoli neke glavne teme. Mislim, da bi jim kar vsem dobro šlo, mogoče bi zaškripalo pri hitrih vprašanjih," odgovarja nasmejani Trajkovič, ki pravi, da je reševanje križank njegov način sproščanja, zato jih na teden reši ogromno.

"To je moj način sproščanja. Ko mi čas dopušča, imam takšno jutranjo rutino, da najprej odpeljem sina v vrtec, se vsedem na kavo in odprem križanke. Včasih se s tem zamotim tudi po dve uri. Sicer zahtevajo drugačno znanje, ampak mi prav pride tudi na kvizu," je povedal in ob tem razkril, da umetne inteligence pri reševanju ne uporablja. "Če mi kdaj kaj ne gre, grem preverit na splet, ker me zanima podatek. Nočem pogledati v rešitve, ker bi potem samo prepisal, če pa pobrskam, pa si bolj zapomnim podatek," nam je dejal in ob tem poudaril, da je umetna inteligenca odličen pripomoček, ne pa rešitev.

Reševanje križank in sodelovanje v kvizih sta bili vedno njegovi metodi sprostitve, z njimi pa se je tudi mentalno pripravljal na tekme v borilnih veščinah. Kot pravi, se s trenerjem, ki je tudi njegov najboljši prijatelj, dostikrat pošalita, da je življenje tekmovanje. Ob tem priznava, da je bil vedno tekmovalnega duha.

Zelo navezan je na svojega skoraj 4-letnega sina Maksa. "Nisem si predstavljal, da se ti življenje lahko tako obrne na boljše," pravi o očetovstvu in dodaja, da uživa v vsakem trenutku, ki ga preživi z družino. "Trudimo se kakovostno preživljati čas in mislim, da nam za zdaj to uspeva," je še dodal Trajkovič.