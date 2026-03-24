Domača scena

Ivan Trajkovič predano trenira svoj um

Ljubljana, 24. 03. 2026 19.08

Avtor:
Adi Omerović
Ivan Trajkovič

Že kot otrok je hlepel po znanju, bil je radoveden in tekmovalen. Vse mu je prišlo prav kot vrhunskemu športniku in vse to potrebuje tudi kot lovec v kvizu Na lovu. "Imam polno glavo podatkov, ki mi ne bodo prišli prav nikjer drugje kot na kvizih," je nekoč dejal. Svoj um trenira enako predano kot je 20 let treniral telo. Tekmoval je v tekvondoju, na olimpijskih igrah v Tokiu je osvojil 5. mesto. Zdaj pa z enako strastjo nad športom in znanjem navdušuje 3-letnega sina, ki mu je, kot pravi, doslej najbolj spremenil pogled na življenje.

Kmalu se začenja druga sezona kviza Na lovu, kot nam je povedal Ivan Trajkovič, pa se skupaj z Jankom in Viktorjem tega že zelo veselijo. "Prva sezona je bila zelo napeta, hitro je minila, kot smo videli, tako da smo nestrpno čakali, če bo, kdaj in kako bo, sedaj, ko se že ve, da bo še druga, pa smo vsi veseli. Nismo pa v tem času počivali," je dejal lovec, ki se kmalu vrača na male ekrane.

Še preden ga bodo gledalci gledali v kvizu, pa je z nami spregovoril tudi o drugih aktualnih temah. Razkril je, da je pred dnevi odšel na volišče, saj meni, da je to odgovorno. "To ni le pravica, je tudi državljanska dolžnost. Starejši kot sem, pa bolj vidim, kako določene zadeve tudi name vplivajo, na kar prej nisem bil pozoren. Z veseljem sem odšel oddat svoj glas," je povedal.

Prijave za novo sezono kviza Na lovu so že odprte!

Kdo pa bi se od slovenskih politikov, po njegovem mnenju, najbolje odrezal v kvizu Na lovu? "V kvizu Na lovu je samo en pravilen odgovor, naši politiki pa znajo lepo zaokrožiti okoli neke glavne teme. Mislim, da bi jim kar vsem dobro šlo, mogoče bi zaškripalo pri hitrih vprašanjih," odgovarja nasmejani Trajkovič, ki pravi, da je reševanje križank njegov način sproščanja, zato jih na teden reši ogromno.

"To je moj način sproščanja. Ko mi čas dopušča, imam takšno jutranjo rutino, da najprej odpeljem sina v vrtec, se vsedem na kavo in odprem križanke. Včasih se s tem zamotim tudi po dve uri. Sicer zahtevajo drugačno znanje, ampak mi prav pride tudi na kvizu," je povedal in ob tem razkril, da umetne inteligence pri reševanju ne uporablja. "Če mi kdaj kaj ne gre, grem preverit na splet, ker me zanima podatek. Nočem pogledati v rešitve, ker bi potem samo prepisal, če pa pobrskam, pa si bolj zapomnim podatek," nam je dejal in ob tem poudaril, da je umetna inteligenca odličen pripomoček, ne pa rešitev.

Reševanje križank in sodelovanje v kvizih sta bili vedno njegovi metodi sprostitve, z njimi pa se je tudi mentalno pripravljal na tekme v borilnih veščinah. Kot pravi, se s trenerjem, ki je tudi njegov najboljši prijatelj, dostikrat pošalita, da je življenje tekmovanje. Ob tem priznava, da je bil vedno tekmovalnega duha.

Zelo navezan je na svojega skoraj 4-letnega sina Maksa. "Nisem si predstavljal, da se ti življenje lahko tako obrne na boljše," pravi o očetovstvu in dodaja, da uživa v vsakem trenutku, ki ga preživi z družino. "Trudimo se kakovostno preživljati čas in mislim, da nam za zdaj to uspeva," je še dodal Trajkovič.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

tmj
24. 03. 2026 19.23
zakaj taki ne grejo na miljonarja ce je res tako dober oz katerikoli drugi kviz..mislim da sam dobi vprasanja vnaprej
bibaleze
