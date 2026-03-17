Ivan Trajkovič: V drugo sezono bi rad prenesel predvsem sproščenost

Priljubljeni kviz Na lovu, ki je Slovence navdušil v zaključku lanskega leta, se bo kmalu vrnil na male ekrane, z njim pa tudi karizmatični lovec Ivan Trajkovič, ki bo prišel okrepljen z izkušnjami prve sezone.

"Naučil sem se, da nič ni za glavo, da sem lahko sproščen in da so porazi in zmage, tako kot v običajnem življenju, čeprav je na začetku tudi trema, ker vseeno to ni 'moj denar', zato se počutim odgovornega. Predvsem sproščenost bi rad prenesel v drugo sezono," nam je povedal.

Prijave za kviz, ki je najuspešnejši ekipi pretekle sezone prinesel kar 22 tisoč evrov nagrade, so že odprte. Lovec Ivan je prepričan, da gre za odlično izkušnjo, ki jo lahko ob morebitnem neuspehu tudi ponoviš.

"Vsak lahko pride preverit svoje znanje. Če ti kaj ne gre ali ne znaš, ni nikakršna sramota. Kviz je zelo zanimiva zadeva. Malo preveriš splošno znanje in razgledanost, hkrati pa se lahko imaš zelo dobro in če si uspešen z dobro ekipo, domov odneseš tudi nekaj denarja," je še dodal.