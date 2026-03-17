Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Ivan Trajkovič: V drugo sezono bi rad prenesel predvsem sproščenost

Ljubljana, 17. 03. 2026 20.38 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Ivan Trajkovič

Odmevno predvolilno soočenje sinoči v Mariboru je tudi tokrat spremljalo pestro dnevno dogajanje. Sveži koncept pop-up dogodkov, ki je namenjen mimoidočim in domačinom, je na Glavnem trgu kljub vetru in nalivom dežja narisal številne nasmehe. Ob radovednežih in znanih obrazih, se je dogajanju pridružil tudi lovec kviza Na lovu Ivan Trajkovič, ki se že pripravlja na novo sezono priljubljene oddaje.

Priljubljeni kviz Na lovu, ki je Slovence navdušil v zaključku lanskega leta, se bo kmalu vrnil na male ekrane, z njim pa tudi karizmatični lovec Ivan Trajkovič, ki bo prišel okrepljen z izkušnjami prve sezone.

"Naučil sem se, da nič ni za glavo, da sem lahko sproščen in da so porazi in zmage, tako kot v običajnem življenju, čeprav je na začetku tudi trema, ker vseeno to ni 'moj denar', zato se počutim odgovornega. Predvsem sproščenost bi rad prenesel v drugo sezono," nam je povedal.

Prijave za kviz, ki je najuspešnejši ekipi pretekle sezone prinesel kar 22 tisoč evrov nagrade, so že odprte. Lovec Ivan je prepričan, da gre za odlično izkušnjo, ki jo lahko ob morebitnem neuspehu tudi ponoviš.

"Vsak lahko pride preverit svoje znanje. Če ti kaj ne gre ali ne znaš, ni nikakršna sramota. Kviz je zelo zanimiva zadeva. Malo preveriš splošno znanje in razgledanost, hkrati pa se lahko imaš zelo dobro in če si uspešen z dobro ekipo, domov odneseš tudi nekaj denarja," je še dodal.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
zadovoljna
Portal
vizita
Portal
cekin
Portal
moskisvet
Portal
dominvrt
Portal
okusno
Portal
voyo
Portal
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573