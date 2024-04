Ivjana Banić: Brigam se zase, tega so me naučila leta

In kaj je na to odgovarjala njena mama? Bila je praktična ženska, danes pravi Ivjana. Vprašala jo je: "In kaj naj zdaj?" In to vprašanje ponavljala toliko časa, da je Ivjana na koncu ugotovila, da je v resnici res vseeno. Da je tako, kot je, in pika.

Četudi vedno zgovorna, polna humorja in anekdot, pa Ivjana ni bila vedno tako samozavestna. Prav tako ne tako močna, kot bi danes mislili. Ko pogovor nanese na njeno mladost, pravi, da tega, kar je doživela sama, nikomur ne bi privoščila. V očeh sovrstnikov je bila otrok ločenih staršev, previsoka, presuha, premalo razvita in še iz nekdanje skupne države. Vse to so bile opazke, ki jih je bila dnevno deležna. In ob stalnih napadih je bilo v srednji šoli potrebno celo posredovanje policije.

Nasploh največ opore za nasilje pred vrstniki dobiš doma, pravi Ivjana, ki je na svojo mamo izjemno ponosna. Bila je mama samohranilka z dvema otrokoma, a je skrbela, da jim nikoli ni nič manjkalo. In da sta oba živela polno življenje, z bratom sta bila povsod, vse sta videla in doživela. In kako ji je to uspelo? Kako ju je lahko poslala in peljala od smučanja do plavanja, do Nemčije do Italije? "Imela je prioritete. Avto smo imeli zato, da smo prišli do tja, kjer smo se imeli lepo. Nismo imeli avta zato, da smo se z njim postavljali. Zato smo imeli Katro," pravi Ivjana.

In prav te odprtosti bi rada svoja otroka naučila tudi Ivjana danes. In ju pripravila na življenje, ki ju čaka. Dejstvo, da sta že v svojih prvih mesecih in letih spoznala toliko kultur in različnih ljudi, je nekaj, kar verjame, da ju dela bolj odprta in prijazna do sovrstnikov. Da zagotovo onadva ne bosta taka, kot so bili otroci do nje v njeni mladosti.

Kje vse so kot družina zdaj bili, kje srečaš Micka Jaggerja, kako slediš šolskim zahtevam, kje se otroci počutijo doma in kaj jo in jih žene, da se ne ustalijo v Sloveniji – o vsem tem je Gregor Trebušak v Gregorjevem svetu žensk govoril z nekdanjo radijsko voditeljico Ivjano Banić.