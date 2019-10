Iz Reke ljubezni naravnost na gledališki oder

Mogoče se vam je med gledanjem priljubljene serije Reka ljubezni Emilova zdravnica zdela od nekod znana? V njene čevlje je stopila igralka Alja Kapun, ki je pred več kot 15 leti igrala najstnico Majo v uspešnici Pod eno streho.

Zanimivo je, da jo zaradi vloge Maje še danes ustavijo na ulici: "Za avtogram so me prosili, ko je bila serija Pod eno streho zelo popularna, sveža in se je predvajala po televiziji. Še zdaj me prepoznajo, se spomnijo lika najstnice Maje, ki sem jo igrala, kar me vedno preseneti, saj je od prvega snemanja serije minilo že dobrih 17 let. Ravno zadnjič sem pogledala, snemati smo jo začeli avgusta 2002. Predvsem me pozitivno preseneti, ko me prepozna mladina. Ne dolgo nazaj so me mladi ogovorili: 'A ne, da ste vi ona Maja iz televizije, Pod eno streho? A ne, da ste? Zakon, carica.' (nasmeh)"