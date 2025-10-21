Iza in Anej Piletič sta delila prve fotografije novorojenke

Iza in Anej Piletič sta na družbenem omrežju delila prve fotografije prvorojenke. "En teden čiste sreče," sta pripisala h galeriji fotografij Ave Ele, ki je na svet prijokala 9. oktobra.
Priljubljeni slovenski pevec, ki je postal znan z nastopanjem v dvojcu BQL, v katerem sta sodelovala z bratom Rokom, se je s svojo izbranko poročil pred štirimi leti. Novopečeni očka je sicer leta 2023 zapustil dvojec in se odpravil v ZDA, kjer ustvarja glasbo za druge izvajalce in izvajalke pod umetniškim imenom Oliver Rio.
