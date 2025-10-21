Iza in Anej Piletič sta delila prve fotografije novorojenke

Svetli način
Ljubljana, 21. 10. 2025 11.01 | Posodobljeno pred 1 uro

Iza in Anej Piletič sta na družbenem omrežju delila prve fotografije njune hčerke Ave Ele, ki je na svet prijokala 9. oktobra. Ponosna novopečena starša sta veselo novico, da se bo njuna družinica razširila, z objavo prikupnega videoposnetka sporočila na materinski dan.

Iza in Anej Piletič sta na družbenem omrežju delila prve fotografije prvorojenke. "En teden čiste sreče," sta pripisala h galeriji fotografij Ave Ele, ki je na svet prijokala 9. oktobra.

Priljubljeni slovenski pevec, ki je postal znan z nastopanjem v dvojcu BQL, v katerem sta sodelovala z bratom Rokom, se je s svojo izbranko poročil pred štirimi leti. Novopečeni očka je sicer leta 2023 zapustil dvojec in se odpravil v ZDA, kjer ustvarja glasbo za druge izvajalce in izvajalke pod umetniškim imenom Oliver Rio.

