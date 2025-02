Izbranec Kaje Vidmar prevzel vodenje luksuznega hotela

Nekdanji hrvaški nogometaš Šime Vrsaljko , sicer izbranec slovenske vplivnice Kaje Vidmar , ter njegov bratranec Andrej Vrsaljko sta prevzela vodenje luksuznega hotela Maškovića Han v Vrani blizu hrvaških Pakoštanov. Vodenje hotela prevzemata za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja za naknadnih pet let, poroča portal Zadarski list .

Gre za hotel, ki je pod spomeniškim varstvom. Občina Pakoštane je razpis za oddajo poslovnih prostorov objavila v začetku leta. Na razpis sta po poročanju portala prispeli dve ponudbi, med njima je bilo tudi podjetje, ki je v lasti Šimeta in Andreja Vrsaljka. Po njihovem poročanju gre za prvo tovrstno sodelovanje med sorodnikoma, naj pa bi imela velike načrte tako s projektom kot s promocijo kraja.

"Ko smo opazili razpis, se nam je utrnila ideja, da bi zaprosili za koncesijo. Ideja je s časom postajala vse močnejša," je za Zadarski list dejal Andrej Vrsaljko. "Z mojim znanjem gostinstva in turizma ter Šimetovim znanjem marketinga in športa lahko naredimo res dobro lokalno zgodbo. Naša ponudba bo v 90 odstotkih slonela na domačih in lokalnih izdelkih, kar zadeva vinsko karto in oljčna olja pa v sto odstotkih," je še dodal.