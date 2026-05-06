Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Izbranka Goranu Dragiću: Vse najboljše za 40. rojstni dan, dragi!

Los Angeles, 06. 05. 2026 16.56 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
K.Z.
Goran Dragić

Naš nekdanji kapetan košarkarske reprezentance Goran Dragić je dopolnil 40 let. Ob tej priložnosti mu je čestitala tudi izbranka Greice Murphy, ki je na družbenem omrežju delila njune skupne fotografije, ob njih pa mu zaželela dobrodošlico v novem desetletju življenja, ki naj bo najboljše do zdaj.

"40 let zgodb, lekcij, zmag, odpornosti, ponovnega iskanja sebe in ti nekako še vedno uspeva, da imaš enak žar, srce in strast, zaradi katerih sem se sploh zaljubila vate!" je ob skupnih fotografijah v čestitki Goranu Dragiću ob 40. rojstnem dnevu zapisala izbranka Greice Murphy.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Prepotovala sva svet, doživela nepozabne trenutke, zgradila čudovite spomine z otroki, praznovala uspehe, se spopadla z izzivi, se smejala, skupaj rasla in na tej poti ustvarila življenjske zgodbe. Vse najboljše za 40. rojstni dan, dragi, in dobrodošel v obdobju 4.0 s turbopolnilnikom! Na zdravje na naslednje desetletje, ki naj bo najboljše doslej! Rada te imam," je še pripisala ob fotografijah, na katerih pozirata v snegu, ob začetku novega leta, na počitnicah, slavnostni večerji in za noč čarovnic.

goran dragić rojstni dan izbranka praznovanje košarkar

'Svojemu dragemu prijatelju Borutu Pahorju želim hitro okrevanje'

Anže Lanišek srečal Antonellija in dobil skupinsko fotografijo

Zadovoljna.si Izbranka Gorana Dragića delila ganljiv zapis, ki vas bo spravil v jok
24ur.com Kdo je nova izbranka Gorana Dragića?
24ur.com Dragićeva izbranka: Vse najboljše moškemu, ki mi je spremenil pogled na svet
Bibaleze.si Goran Dragić pokazal sina!
24ur.com Goran Dragić: Hvala vsem in srečno novo leto vsakemu posebej!
Zadovoljna.si Goran Dragić svoje izbranke ne skriva več
24ur.com Zoran Dragić: Želim si igrati z Goranom!
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MartaLu
06. 05. 2026 18.12
prav lepa je
Odgovori
0 0
wsharky
06. 05. 2026 17.55
še na mnoga srečna in vesela skupna leta :) 'turbo polnilnik'? jokica vedno je bil in vedno bo ostal jokic
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
06. 05. 2026 17.55
Tega je škoda ker se je upokojil.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
06. 05. 2026 17.55
Dragič bravo !
Odgovori
0 0
Slash
06. 05. 2026 17.46
Čestitke Gogiju ! Kdo je pa prijatelj zraven njega ?
Odgovori
+2
2 0
gongash
06. 05. 2026 17.43
No lepo pustil je žabo majo k se je šla opa cupa z nekim osebnim trenerjem pa je našel pravo.
Odgovori
+1
2 1
Amor Fati
06. 05. 2026 17.39
Na zdravje, G!
Odgovori
+2
2 0
Slash
06. 05. 2026 17.32
Čestitke Gogi ! Kdo je pa treni zraven tebe ?
Odgovori
0 0
rogla
06. 05. 2026 17.32
Ni pomembnejše novice!
Odgovori
+1
2 1
supergigi
06. 05. 2026 17.24
Čestitke moj kapetan! Tvorec našega največjega uspeha v ekipnih športih! 🏆
Odgovori
+1
2 1
kinimod
06. 05. 2026 17.19
Ima velika pljuča in on veliko srce
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Zakaj je torbica Blake Lively postala največja tema Met Gale?
72 ur v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
72 ur v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Vplivnica izgubila oba sinova zaradi redke genetske bolezni
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
Prvi večji skupni mejnik za lepo Slovenko in sanjskega Karla
Prvi večji skupni mejnik za lepo Slovenko in sanjskega Karla
vizita
Portal
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Tako enostavno je shujšati
Tako enostavno je shujšati
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
cekin
Portal
Dom za ostarele: zakaj nekateri plačujejo tudi po 600 evrov več?
Slovenski delodajalci največ iščejo te delavce
Slovenski delodajalci največ iščejo te delavce
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
moskisvet
Portal
Umrl milijarder in ustanovitelj CNN, ki je spremenil svet televizijskih novic
Slovenec o svojem uspehu s picami
Slovenec o svojem uspehu s picami
Zlatan Ibrahimović brez las – tega ni pričakoval nihče
Zlatan Ibrahimović brez las – tega ni pričakoval nihče
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
dominvrt
Portal
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
okusno
Portal
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Portal
Previdno z željami
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699