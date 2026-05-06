Izbranka Goranu Dragiću: Vse najboljše za 40. rojstni dan, dragi!

"40 let zgodb, lekcij, zmag, odpornosti, ponovnega iskanja sebe in ti nekako še vedno uspeva, da imaš enak žar, srce in strast, zaradi katerih sem se sploh zaljubila vate!" je ob skupnih fotografijah v čestitki Goranu Dragiću ob 40. rojstnem dnevu zapisala izbranka Greice Murphy .

"Prepotovala sva svet, doživela nepozabne trenutke, zgradila čudovite spomine z otroki, praznovala uspehe, se spopadla z izzivi, se smejala, skupaj rasla in na tej poti ustvarila življenjske zgodbe. Vse najboljše za 40. rojstni dan, dragi, in dobrodošel v obdobju 4.0 s turbopolnilnikom! Na zdravje na naslednje desetletje, ki naj bo najboljše doslej! Rada te imam," je še pripisala ob fotografijah, na katerih pozirata v snegu, ob začetku novega leta, na počitnicah, slavnostni večerji in za noč čarovnic.