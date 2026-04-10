Izbranka Jakoba Nedoha: Po pripravah in borbi bo čas za nas

Dodatno motivacijo mu namreč daje tudi še pomembnejši naziv, ki ga čaka avgusta - postal bo očka in seveda simpatična nosečka - žena Živa, ki poleg motivacije skrbi še za vse ostalo.

"Ni najlažje, ampak z vsakim borbenim ciklom je lažje. Trudim se, da mu pred vsako borbo stvari olajšam, kot na primer s kuhanjem, da ima redno pripravljene obroke, da ima dovolj spanja in se prilagodim njegovemu ritmu ter da ima čas za počitek in regeneracijo," nam je povedala Živa.

"Včasih premalo to cenim. Zdaj res skrbi zame tako s prehrano kot s podporo. Zdaj sem jaz v ospredju, ko se ta borba konča, pa bo v ospredju ona. Ta podpora mi veliko pomeni," pa je dejal Nedoh, ki nam je zaupal še, da bo svojo izbranko nato popeljal na oddih, kamor si bo zaželela.

"Po pripravah in po borbi vem, da bo čas za nas," pa je dodala bodoča mamica.

In čeprav je svoje življenje ta trenutek res usmeril v to borbo ...

"Da pa bom avgusta oče, je pa krat deset!" dodaja Nedoh, ki si želi, da bo posnetek borbe, na kateri upa na zmago, nekoč pokazal sinu.