Izbranka Lada Bizovičarja po Stožicah: Ponosna in srečna

"Ponosna in srečna," je svoj zapis na Instagramu zapisala Anela Šabanagić, partnerica Lada Bizovičarja. "Hvala, dragi moj Lado, za vse nore in nadpovprečne ideje in vizije, ki vzpodbudijo stotine ljudi, da gredo iz cone udobja in spremenijo nemogoče v mogoče. Za tisoče gledalcev. Hvala vsakemu izmed vas, ki ste, košček za koščkom, postavili ta čudoviti mozaik ustvarjalnosti nemogočega v življenje!"

Še preden se je predstava Slovenska muska začela, so dvorano ogrevali mladi in nadobudni fantje in dekleta, združeni pod imenom DJ Akademija, ki smo jih spoznali v našem šovu Slovenija ima talent. Ladu pa so se na odru pridružili tudi članice plesne skupine Impulz, Pantaloonsi Pantaloonsi in zmagovalec šova Domen Kljun.