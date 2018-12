Izbranka Mira Cerarja v čudoviti obleki pokazala nosečniški trebušček

Miro Cerar in Mojca Stropnik na državni proslavi.

V ljubljanskem Cankarjevem domu je potekala državna proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, na kateri so se pojavili številni prepoznavni slovenski obrazi in tako politični kot nepolitični akterji. Med prisotnimi ni manjkal niti nekdanji predsednik slovenske vlade, 55-letni Miro Cerar, ki je na proslavo prišel v spremstvu svoje 36-letne izbranke Mojce Stropnik.