Izbranka Tadeja Pogačarja: Besede ne morejo opisati občutkov

Prav tako je občutke ob zmagi izbranca na Instagramu strnila simpatična plavolaska: "Besede ne morejo opisati občutkov. Ne le o zmagi na Touru, ampak, kako se počutim. Tako ponosna sem nate in tako presrečna, ker so se te sanje uresničile. Čeprav sem bila zelo utrujena po svoji 16-dnevni dirki, ne bi bila včeraj nikjer raje kot v Parizu s tabo."

Urška in Tadej sta se spoznala na kolesarskih pripravah v Poreču. Prej se nista poznala, Urška je o njem vedela le, da je mlad in uspešen kolesar, ki je bil tretji na evropskem prvenstvu. Njuno prijateljstvo je po letu in pol preraslo v nekaj več in zdaj tvorita tandem, ki pogosto skupaj tudi trenira. Zaljubljenca sicer skupaj živita v Monaku, kjer uresničujeta svoje sanje.

Urška je pred dnevi končala dirko Giro Rosa, na kateri je končala na 78. mestu, in se nato odpravila v francosko prestolnico, kjer se je ob Tadeju pojavila v obleki rumene barve. Ob vprašanju, kako se počuti po napornih tednih, je za 24ur.com povedala: "Zaradi mojega dirkanja sem precej utrujena in vesela, da je vsega skupaj konec. Gledanje in spremljanje Toura pa ni bilo naporno. Seveda sem ob gledanju etap malo na trnih, ker si želim, da vse mine srečno, a ga rada gledam na dirki, ko uživa v tem, kar počne. Nisem še čisto dojela vsega skupaj, seveda je to največja dirka na svetu, a zame to prav ničesar ne spremeni. Ko sva doma, je on isti Tadej kot nekaj tednov nazaj."

Za naš portal je še povedala, kakšni občutki so jo preplavili ob nepričakovani zmagi njenega izbranca: "Mislim, da se še ni čisto zasidralo. Najprej sem bila malo šokirana, kaj se je pravzaprav zgodilo, ampak seveda zelo vesela. Tadej živi svoje sanje in mislim, da je ena najlepših stvari videti osebo, ki jo imaš rad, srečno. In to me vedno najbolj osreči. Ne toliko sama zmaga na Touru, ampak to, da se je veseli Tadej."Urška se zaveda, da ima tudi sama pomembno vlogo pri podpori Tadeja:"O svoji vlogi težko kaj rečem, ni odločilna, zagotovo pa pomaga, če imaš ob sebi nekoga, ki te razume in podpira, a hkrati ohranja mirnega. Sama vem, da po etapah ali dirkah, prija tudi pogovor o čem drugem. Greva na hitro skozi etapo, na primer, če se je zgodilo kaj posebnega, kaj smešnega, potem pa se hitro pogovarjava o drugih, 'normalnih' stvareh."

Kakšni pa so njuni načrti za prihajajoče dni in mesece? "Nekaj dni počitka in miru, bolj umirjenih voženj na kolesu in potem že kar hitro svetovno prvenstvo. Kaj bo pa v prihodnjih mesecih pa težko rečem."