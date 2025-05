Izbris pesmi Nike Zorjan, njen odvetnik: Sporno. Maraaya: Ne delimo istih vrednot

Na YouTubu in nekaterih platformah za pretočno predvajanje glasbe skladbe in videospoti pevke Nike Zorjan niso več dostopni. Aleš in Marjetka Vovk, ki sta s pevko več let poslovno sodelovala, sta v odzivu zapisala, da sta prošnjo za izbris avtorskih del podala, ker pesmi 'ne želiva več povezovati z osebo, s katero si ne delimo več istih vrednot'. Pevkin odvetnik Rok Šonc za 24ur.com ocenjuje, da je dejanje sporno in nedopustno ter da gre za neustaljeno prakso. Kako obe strani še pojasnjujeta svoja stališča?

Z YouTuba je izginila večina glasbenih videospotov pevke Nike Zorjan, prav tako večina skladb ni več dostopna na platformah za pretočno predvajanje glasbe. Pevka je na svojem Instagramu pred dnevi na vprašanja mnogih oboževalcev odgovorila, da skladb trenutno 'na žalost ni'. "Upam, da čim prej pridejo nazaj," je zapisala.

Nika Zorjan, Maraaya

Pevkin dolgoletni glasbeni producent Aleš Vovk – Raay, pod okriljem katerega je izdala večino svoje diskografije, je za 24ur.com pojasnil, da so 'pesmi, ki sva jih pisala za Niko Zorjan, nastajale iz spoštovanja, zaupanja in skupne vizije'. "Ko pa ti temelji izginejo, pesem kot osebna stvaritev izgubi prostor, kjer lahko živi naprej," je zapisal v skupni izjavi. "Zato sva sprejela odločitev, da teh pesmi ne želiva več povezovati z osebo, s katero si ne delimo več istih vrednot. To je eden od razlogov, zakaj so ti posnetki izginili z YouTuba. Videoposnetki niso bili odstranjeni zaradi videa samega, ampak zato ker vsebujejo pesmi, katerih avtorja sva midva – in avtor ima pravico odločiti, ali svoje delo še želi javno deliti. To je legitimna pravica vsakega avtorja. Avtor lahko vedno umakne soglasje do uporabe. Avtorska pravica je enaka lastninski pravici in tako kot vsak lastnik lahko razpolaga s svojo lastnino, imava tudi midva pravico reči: Tistega, kar je najino, ne želiva več deliti z nekom, ki teh vrednot več ne nosi. Gre za človeško odločitev, da ne želiš, da tvoj glas živi skozi nekoga, ki danes deluje v nasprotju s tem, kar si kot avtor nekoč ustvaril," je še zapisal.

Odvetnik Nike Zorjan: Gre za neustaljeno prakso

Odvetnik Nike Zorjan, Rok Šonc, je v odzivu za 24ur.com pojasnil, da se je na YouTubu zgodil izbris na zahtevo Aleša in Marjetke Vovk, zato so podali zahtevek za preklic 'neutemeljene prijave kršitve avtorskih pravic'. Kot je povedal, je pevka namreč soavtorica nekaterih izbrisanih del s svojega YouTube kanala. "Nika Zorjan je nesporno soavtorica začasno odstranjenih videospotov, nekatere od teh je celo sofinancirala iz lastnih sredstev, zaradi česar ni nobene pravne niti dejanske podlage, da bi se videospote začasno (po naši oceni samovoljno) odstranilo s spletne platforme brez njenega dovoljenja oziroma dovoljenja vseh soavtorjev," je njen odvetnik zapisal v odzivu. Očitajo kršenje slovenske zakonodaje, med drugim zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, pa tudi prakse sodišč, ki po njegovih navedbah videospote opredeljuje kot avdiovizualno delo oziroma kratki film. "V tem primeru ni odločilnega pomena, kdo je avtor besedil ali glasbe, toda se gleda druge kategorije ustvarjalcev - kdo je režiser, kdo je scenarist, kdo je producent. Brez dvoma je šlo za soavtorstvo, saj je soproducirala videospote. Ne pravimo, da je ekskluzivna in edina avtorica, ampak tudi gospod in gospa Vovk nista bila," je pojasnil in dodal, da gre za skupno delo vseh ustvarjalcev. Po njegovih navedbah je Zorjanova del stroškov snemanja videospotov financirala iz lastnih sredstev, kot soavtorica pa da ni podala soglasja za njihovo odstranitev. Na podlagi povedanega je praksa po besedah Šonca 'sporna in nedopustna'. V odvetniški pisarni so zato podali ugovor, v katerem se opirajo na omenjeni zakon in sodno prakso, od YouTuba pa pričakujejo ponovno vzpostavitev 'zakonitega stanja' in 'ugoden razplet zadeve'. Ob tem so zaznali, da se je izbris skladb zgodil tudi na platformah za pretočno predvajanje skladb. Obseg odstranitve v tem trenutku še ugotavljajo.

Odziv Nike Zorjan: Ne želim napadati, a ne morem več molčati

Niko Zorjan smo v uredništvu 24ur.com sicer kontaktirali, a se na naš poziv ni odzvala. Je pa kasneje na Instagramu zapisala: "V zadnjih dneh se je zgodilo nekaj, kar me je globoko prizadelo - kot umetnico, kot človeka, kot žensko, ki je zadnjih 13 let s srcem gradila svojo glasbeno pot. Na YouTube in digitalnih platformah so bili brez mojega soglasja izbrisani moji videospoti in pesmi. Moje pesmi. Moj spomin. Moje delo. Moja zgodba. In to ne zaradi pravnih razlogov - ampak zaradi osebnih zamer. Ker sem se odločila oditi svojo pot, ker nisem več želela sprejemati pogojev in vrednot, ki jih nisem čutila kot svoje, sta se osebi, ki sta bili dolga leta del mojega ustvarjanja, odločili, da me kaznujeta. Da mi odvzameta vse, kar sem zgradila. Nisem popolna. Toda vem, kaj sem dala v to glasbo - svojo energijo, svojo ranljivost, svoj glas, svojo dušo. In vem tudi, da si nihče ne zasluži, da mu iz maščevanja odvzamejo identiteto in leta ustvarjanja. Ne želim spodbujati sovraštva. Ne želim napadati. A ne morem več molčati. To, kar se mi dogaja, ni prav - in bi lahko uničilo marsikoga, ki nima toliko notranje moči, kot sem je morala zbrati jaz v teh dneh."

