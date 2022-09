Izjave Radka Poliča: igralec brez dlake na jeziku

Radko Polič Rac, igralec, ki se je v slovensko kulturo zapisal ne le s svojimi večnimi vlogami in igralskim talentom, temveč tudi s svojimi izjavami. Bil je igralec, ki je vedno povedal, kar je mislil in zadev ni olepševal. Izjave, ki so nekatere šokirale, druge nasmejale, so bile tudi večji del njegove biografije, ki je domače bralce prevzela ob začetku epidemije pred dvema letoma in pol.

"Po ločitvi od Milene sem postal seksualno razbrzdan. Utrgalo se mi je! Norel sem od ene babe do druge, skakal ko zajec z zajklje na zajkljo. Totalno se mi je odrolalo, najbrž zaradi tega, ker sem bil tako prizadet," je igralec Radko Polič Rac povedal o biografiji, v kateri je opisal tako svoje spolne eskapade kot tudi štiri klinične smrti. icon-expand Radko Polič FOTO: Črt Piksi Konec leta 2022 nam je Radko povedal, po čem si bo zapomnil prvo koronsko leto: "Jaz se ga spominjam po tem, da sem najprej umrl, potem sem pa delal na knjigi. Po tem in pa po koroni, seveda," je za 24ur.com po telefonu povedal dobro razpoloženi Rac in dodal: "Najprej so me oživeli, potem sem bil v začetku leta v karanteni, s Petro sva se poleti spravila na mojo knjigo in zdaj sem spet v karanteni. Pravzaprav bi lahko leto povzel kot: knjiga, karantena, knjiga, karantena. Evo, tako." PREBERI ŠE 'Vedno je govoril to, kar je mislil, iskren je bil do bolečine' Radko v knjigi o osebnih finančnih kriza: "Želel sem jih 'nategniti'. To je bila spodbuda za knjigo. Bil sem v hudi finančni krizi, prodal sem stanovanje, aro sem zapravil. Premislil sem si, to je bilo pred mojo zadnjo smrtjo, izposojal sem si denar, ne znam si izposojati denarja. Manjkala mi je določena vsota denarja, lahko bi jo dobil, če privolim v knjigo." PREBERI ŠE Umrl je slovenski igralec Radko Polič Rac Tik pred parlamentarnimi volitvami smo na 24ur.com predstavnike slovenske estrade povprašali, zakaj je pomembno, da se državljani udeležijo volitev. "Pomembno je, da tole državo spravimo nazaj, da spet postane država z veliko začetnico. Mi smo pa tisti, ki odločamo, ali jo bomo popravili ali je ne bomo. Jaz pravim, da imamo trenutno nedržavo. In je zdaj zelo pomembno, da se gre volit, da odločimo, a bomo iz te Slovenije kaj naredili ali smo se odločili, da jo bomo razprodali. Razprodana je že skoraj do konca, še tisto nekaj malega, kar imamo, bo šlo. Te volitve so res pomembne. Pravzaprav so vsake volitve pomembne. Če bi bil jaz državnik, politik, hvala bogu, da nisem, bi se boril, da bi bile volitve obvezne. To je obveza vsakega državljana. Saj glasuje zase, ne za ne vem koga." "V igralstvu ne gre le za obvladovanje telesa, to pač moraš enostavno znati. Ampak duša je tista, ki te cefra, ki te ubija, uničuje, po kateri se gazi, po kateri se plava," je dejal, ko je spregovoril o svoji igri.