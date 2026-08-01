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Izjemen podvig Slovenke: 7631 kilometrov, 15 držav in 21 let staro kolo

Ljubljana, 01. 08. 2026 14.38 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Tina Žarki

Slovenska kolesarka Tina Žarki je kot prva Slovenka premagala ekstremno preizkušnjo NorthCape - Tarifa. Na dirki skozi 15 držav je v absolutni konkurenci osvojila 13. mesto, hkrati pa na tako zahtevni poti premagala vso žensko konkurenco.

Slovenska ultrakolesarka Tina Žarki je kot prva Slovenka uspešno zaključila najdaljšo samooskrbno ultrakolesarsko dirko na svetu NorthCape - Tarifa ter kot najboljša sodelujoča tekmovalka osvojila 13. mesto v absolutni konkurenci. Kar 7631 kilometrov dolga pot je potekala prek 15 držav, in sicer čez Norveško, Finsko, Estonijo, Litvo, Latvijo, Poljsko, Češko, Nemčijo, Avstrijo, Lihtenštajn, Švico, Italijo, Francijo, Andoro in Španijo.

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Poleg že tako izjemnega uspeha pa se lahko športnica pohvali še z večjim uspehom, namreč na cilj je prišla kot prva pripadnica ženskega spola. "Prva Slovenka, ki je osvojila dirko. Prva, ki je prestavila meje v opremi in šla na pot z 21 let starim kolesom v All Starkah," je k fotografiji, ki je nastala po koncu izjemno zahtevne poti, zapisala ponosna mama, ki ob redni službi že vrsto let premika meje vzdržljivostnega kolesarstva.

"Vesela in ponosna, da mi je to uspelo kot 'one man band'. Sama za vse. Za prehrano in treninge, priprave, mindset ... sem dirko speljala brez enega samega fizičnega in psihičnega problema," je med drugim še dejala Žarki in se ob tem zahvalila vsem, ki so zanjo stiskali pesti in jo podpirali.

Tina Žarki kolesarstvo dirka NorthCape - Tarifa ultrakolesarka

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