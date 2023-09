'Izjemen, pronicljiv, edinstven. Odšel je prehitro, kot odhajajo vsi velikani'

Novica o smrti legendarnega radijskega voditelja Saša Hribarja se je razširila po družbenih omrežjih, kjer so se od njega poslovili številni njegovi sodelavci in prijatelji iz medijskega sveta, politiki pa tudi drugi znani obrazi.

"Sašo," in emoji srca so bile besede, ki jih je svojemu radijskemu kolegu v spomin na družbenih omrežjih namenil glasbeni urednik in voditelj na Valu 202 Andrej Karoli.

Več besed kot njegovo ime in kratice RIP (Rest in peace), ki v angleščini pomenijo naj počiva v miru ni premogel niti Bojan Kranjc, urednik, scenarist in avtor formata oddaje Hri-Bar.

Na Facebooku se je od nekdanjega sodelavca poslovila Jelena Aščič. "Kakšen šok, kakšna izguba. Sašo Hribar, počivaj v miru. Sožalje družini, prijateljem, sodelavcem. Pogrešali te bomo," je zapisala.

Da ga je še zjutraj poslušal na Radiu Ga Ga, zvečer pa izvedel novico o njegovi smrti, ni mogel verjeti novinar Jaša Lorenčič. "Še dopoldan Radio Ga Ga. In potem je zdaj odšel. Na petek. Na te nekako naše petke. V petek si vedel. Da Sašo Hribar žgečka, slači, draži, prca, ljubi, objema. Vse to, kar smo. Zdaj pa ... Odšel je cel kos satire, inteligence, humorja, znanja, kulture, borbe, poštenosti in še toliko tega. Ne da se naštet. Tega več ne dobimo nazaj. Nismo taki. Ne da se. Ni takih. Intervjuji z njim, imel sem vsaj dva, so bili dogodki. Šola. Evrogoli. Liga prvakov. Sašo Hribar je dal vse in več. In še čez. Slava mu. Večna in čez," je kolegu v spomin zapisal na družbenih omrežjih.

Nanj se je spomnil tudi pesnik Jurij Hudolin, ki je zapisal: "Dragi Sašo Hribar. Prekleto rad sem te imel. Res prekleto. Ti pošiljam vso lepoto, ki jo premorem. Pa pridem do tebe."

Same lepe besede je na Facebooku zapisal tudi naš minister za obrambo Marjan Šarec, ki je bil vrsto let tudi sam del imitatorske ekipe pri Hribarjevem Radiu Ga Ga. "Pretresla nas je tragična novica, da se je za vedno poslovil. Eden in edini, brez katerega si ne znamo predstavljati zadnjih 33 let. Pustil je neizbrisen pečat v slovenskem prostoru in v naših srcih. Ni bil polovičar. Vsega se je lotil na polno in realiziral nešteto idej, ki so vrele na dan iz tega velikega uma," je se je satiriku v nadaljevanju besedila zahvalil za vse, kar je doprinesel slovenskemu medijskemu prostoru.

"Izjemen, pronicljiv, edinstven. Odšel je prehitro, kot odhajajo vsi velikani. Ostajajo pa vsa njegova dela. Pogrešali ga bomo. Naj počiva v miru," je legendi radia v spomin zapisal poslanec Evropskega parlamenta Milan Brglez.

Slovenskemu radijcu v slovo je nekaj besed namenil tudi politik Matjaž Nemec. "Pretresen sem ob žalostni novici, da nas je zapustil eden največjih, Sašo Hribar. Radijec, pronicljiv in neustrašen glas pravice in resnice, ki je s svojstvenim humorjem segal globoko, v srčiko duha naše družbe. Spoštovani Sašo, hvala za vse. Počivajte v miru," je zapisal na Facebooku.

"Umrl je eden največjih. Mnogo prekmalu," je svojemu prijatelju v slovo zapisal Franci Kek.

Ne le politiki in medijski obrazi, od legende se je z zapisom na družbenih omrežjih poslovil tudi glasbenik Gregor Bezenšek. "Spoznala sva se, ko sem bil še najstnik. Nikoli ne bom pozabil najinega prvega srečanja. Pred veliko publiko smo imeli nastop z mojo najstniško rock skupino. Takrat me je prvič slišal igrati na kitaro in me je publiki predstavil z vzpodbudnimi, gorečimi besedami, ki še danes vibrirajo v meni: "Neverjetno dobro igraš kitaro, iz tebe fant pa še bo nekaj". Te besede so mi kot dvanajstletniku dale več kot si lahko sploh predstavljate, bile so mi v velik navdih in popotnica za naprej. Tega dne ne bom nikoli pozabil," se je glasil zapis pevca, ki je imel za legendo same pohvalne besede.

"Prijatelj, kolega... Ne dojemam, ne niti dihati ne morem... Nimam niti pravih besed... Sašo, moj dragi prijatelj... Počivaj v miru...," pa je v poslovilni objavi zapisala slovenska pevka Alenka Gotar in dodala, da ga bo pogrešala ter da bosta nekoč spet skupaj zapela.