Izjemen uspeh slovenskih plesalcev na svetovnem prvenstvu

Minuli teden se je na Poljskem odvijalo svetovno prvenstvo v modernu in jazz plesu. To je bilo prvo mednarodno tekmovanje po dveh letih za vse plesalce teh plesnih zvrsti. Slovenci so znova dokazali, da jim tudi koronavirus ne more priti do živega, saj so domov odnesli kar nekaj priznanj in medalj.

icon-expand Matevž Česen in jazz članska formacija po zmagi na SP na Poljskem FOTO: Plesni center Bolero Plesni center Bolero je znova dokazal, da je najboljši in to ne le v Sloveniji, vendar tudi v Evropi in da se z lahkoto kosa s svetovno znanimi plesnimi studii po svetu. Bolerovci se lahko pohvalijo s štirimi naslovi svetovnih prvakov v jazzu in s štirimi naslovi svetovnih prvakov v modern plesu. Dodali so še pet naslovov podprvakov in dva brona. Naj se sliši še tako preprosto, a tekmovanja se je udeležilo več kot 2000 plesalcev iz 22 držav. icon-expand Lana Smolnikar, svetovna prvakinja v modernu, Lara Šlibar, svetovna prvakinja v jazzu in Brigita Krašovec, svetovna podprvakinja v modernu FOTO: Plesni center Bolero Za številne naslove svetovnih prvakov skupin in posameznikov je zaslužen tudi plesni trener in koreograf Matevž Česen, ki predano bedi nad svojimi učenci, z ubranim teamom pa mu sledita Tian Ćehić in Petra Ravbar, ki trenutno veljata tudi za najboljši plesni par na svetu. icon-expand Petra Ravbar in Tain Ćehić FOTO: Plesni center Bolero "Izjemno težka in zapletena sezona je za nami. S številnimi spremembami, zapleti in prilagajanji nam je vseeno uspelo. Vesel in zadovoljen se veselim praznikov in že komaj čakam novo leto, saj se nam obetajo številna potovanja po Evropi z MTP Movement in novi projekti, ki jih razkrijemo kmalu," je razkril plesne načrte. PREBERI ŠE Plesni projekt MTP privabil več kot 100 plesalcev iz vse Evrope