Izjemno podobni: Natalija Verboten in njena mladostna mama Jožica

Natalija Verboten je na družbenih omrežjih objavila fotografijo s svojo mamo Jožico, ki je s svojim mladostnim videzom znova navdušila njene številne sledilce. Pevka je že večkrat poudarila, da kljub vtisu, ki ga dajejo fotografije, nista sestri, čeprav bi jima to mnogi hitro pripisali.

Natalija Verboten je na družbenih omrežjih delila fotografijo, na kateri ob šopku rož pozira s svojo mamo Jožico, ki s svojim mladostnim videzom spet navdušuje njene sledilce. "Jesenski pozdravček od naju z mamo Jožico," je pevka pripisala prisrčni fotografiji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

48-letnica se je videza svoje mame dotaknila že za materinski dan, ko je na družbenem omrežju objavila njuno fotografijo in med drugim zapisala: "Ni sestra, je moja mama Jožica." Že tedaj se uporabniki družbenih omrežij niso morali načuditi njeni lepoti in jo obsuli s številnimi pohvalami.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči