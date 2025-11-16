Svetli način
Izjemno podobni: Natalija Verboten in njena mladostna mama Jožica

16. 11. 2025

Natalija Verboten je na družbenih omrežjih objavila fotografijo s svojo mamo Jožico, ki je s svojim mladostnim videzom znova navdušila njene številne sledilce. Pevka je že večkrat poudarila, da kljub vtisu, ki ga dajejo fotografije, nista sestri, čeprav bi jima to mnogi hitro pripisali.

Natalija Verboten je na družbenih omrežjih delila fotografijo, na kateri ob šopku rož pozira s svojo mamo Jožico, ki s svojim mladostnim videzom spet navdušuje njene sledilce. "Jesenski pozdravček od naju z mamo Jožico," je pevka pripisala prisrčni fotografiji.

48-letnica se je videza svoje mame dotaknila že za materinski dan, ko je na družbenem omrežju objavila njuno fotografijo in med drugim zapisala: "Ni sestra, je moja mama Jožica." Že tedaj se uporabniki družbenih omrežij niso morali načuditi njeni lepoti in jo obsuli s številnimi pohvalami.

Natalija je pred kratkim med svoje poslušalce poslala skladbo Made in Slovenia, s katero se je ponosno poklonila svojim koreninam. "Ker sem ponosna, da sem tu doma - ponosna na lepote naše dežele, naš jezik, glasbo, kulturo, dediščino, njene ljudi... zato - Made in Slovenia!" je besedilo skladbe tedaj komentirala pevka.

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tv1206802
16. 11. 2025 12.42
Mojemu sinu je ena rekla, da ni vedela da ima brata 🫶🫶🫶. Sem se takoj počutil 20!
ODGOVORI
0 0
luna.3
16. 11. 2025 12.38
+1
Pohvale, ampak mama veliko boljša kot hčerka.
ODGOVORI
1 0
YouRangMyLord
16. 11. 2025 12.35
+1
Sicer obe našpikani v obrazek ( mami se vidi po vratu, da tam pač ne gre tako polikat s filanjem), ampak ja: čestitke mami za njeno dobro podedovano genetiko. Izgleda dosti mlajša in bolje od hčerke Natalčike.
ODGOVORI
1 0
