Izjemno podobni: Natalija Verboten in njena mladostna mama Jožica

Natalija Verboten je na družbenih omrežjih delila fotografijo, na kateri ob šopku rož pozira s svojo mamo Jožico, ki s svojim mladostnim videzom spet navdušuje njene sledilce. "Jesenski pozdravček od naju z mamo Jožico," je pevka pripisala prisrčni fotografiji.
48-letnica se je videza svoje mame dotaknila že za materinski dan, ko je na družbenem omrežju objavila njuno fotografijo in med drugim zapisala: "Ni sestra, je moja mama Jožica." Že tedaj se uporabniki družbenih omrežij niso morali načuditi njeni lepoti in jo obsuli s številnimi pohvalami.
Natalija je pred kratkim med svoje poslušalce poslala skladbo Made in Slovenia, s katero se je ponosno poklonila svojim koreninam. "Ker sem ponosna, da sem tu doma - ponosna na lepote naše dežele, naš jezik, glasbo, kulturo, dediščino, njene ljudi... zato - Made in Slovenia!" je besedilo skladbe tedaj komentirala pevka.
