Izjemno uspešna plesalka Nika Kljun se rada vrača v domovino

Naj bo spot Jennifer Lopez. Ali nastop na podelitvi nagrad VMA. Ali učenje v Los Angelesu. Nika Kljun je ime, ki ga dobro pozna ameriška plesna industrija. Simpatična Slovenka, ki se rada vrača domov, pa je dekle mnogih talentov. "Gobelin delam, obsedena sem z njim, tako da se moram nazaj držati, da še kaj drugega kdaj naredim," je dejala in priznala, da jo je te ročne spretnosti naučila prababica. "Sem povezana z njo, zato mi je po moje tudi tako lepo," je dodala.

Kljub sodelovanju z zvezdniki, kot so Beyonce, Justin Bieber in Pitbull, Nika najde proste trenutke zase. "Vedno se nekaj izobražujem, ali poslušam podkaste ali berem knjige, ogromno knjig sem prebrala. To me ful napolni z energijo," je povedala.

Z energijo pa jo napolnijo tudi ... "Palačinke z nutello. Ja, temu se človek ne more upreti. Lahko tudi zjutraj (smeh)," je dejala.

Da je prav smeh ključno orodje za preživetje, je v pogosto intenzivni industriji spoznala tudi sama. "Sem ugotovila, da je en vzorec, ki ga imamo ljudje, to, da vse vzamemo zelo resno in potem sem tudi pri sebi malo pogledala in je res, da včasih o stvareh, ki sploh niso pomembne, mislimo, kako so zelo pomembne. Sama sebi se moram včasih zasmejati, zato da se spomnim, da ni vse tako deep," je priznala uspešna plesalka.