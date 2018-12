Izrazita sprememba Maje Keuc

Star pregovor pravi, da ženske z drastično spremembo pričeske naredijo tudi številne druge spremembe v svojem življenju. Ali to drži tudi za Majo Keuc, ki zadnja leta živi in glasbeno ustvarja v Stockholmu, ni znano. Drži pa to, da je s spremembo videza pritegnila veliko pozornosti.

26-letna pevka, ki ustvarja pod umetniškim imenom Amaya, je z novo objavljeno fotografijo, s katero je pokazala novo pričesko, presenetila svoje oboževalce na družbenih omrežjih. Zaželela si je spremembe in svoje temne lase pobarvala na srebrno. Nekateri so navdušeni nad njeno spremembo in barvo las. Vam je všeč? No, vsake oči imajo svojega malarja, zato naj to ostane v presoji vsakega posameznika.

Neustrašna Maja je že dokazala, da je vredno trdno verjeti v svoje sanje, saj jih z veliko mero poguma lahko uresničiš. K uresničenju njenih sanj je pripomogel tudi nastop v šovu Slovenija ima talent, saj jo je takrat – ko se ji je zmaga za las izmuznila – spoznala širna Slovenija.