Izrazita sprememba slovenske misice

Miss Earth Slovenije 2011 Kim Rebecca Lekšeje pred leti zbrala pogum in spakirala kovčke ter se odločila se je, da bo sledila sovjim sanjam in zato je odpotovala v Mehiko, kjer si je ustvarila življenje. Kim je namreč želela postati igralka, zato je opravila avdicijo za Televisino igralsko šolo CEA, kjer so jo tudi sprejeli.

Zdaj je Kim dobila tudi eno večjih priložnosti, da zaigra v mehiški telenoveli Por Amar Sin Ley, in sicer v drugi sezoni. Pod novo romantično zgodbo, v kateri vidimo kar nekaj odvetniških primerov iz resničnega življenja, ki so jih nekoč obravnavali na sodišču v mehiški prestolnici, se je podpisal José Alberto Castro, producent mehiških uspešnic Tereza in Zakon brez ljubezni.