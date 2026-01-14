Izšla Bibliografija vinjet in napovednikov Mikija Mustra

Kot je na današnji predstavitvi povedal Rok Glavan , tudi pobudnik razstave o Mustrovem delu v NUK, je za 11. knjigo zbirke Miki Muster, ki je leta 2014 izšla pri založbi Buh, pripravil bibliografijo Mikija Mustra, v kateri so bile zajete tudi slikovne napovedi podlistkov z Mustrovimi ilustracijami, ki so izhajale v dnevnem časopisju.

Muster je namreč, kot je Glavan zapisal v publikaciji, za vsak strip v podlistku, ki je izhajal v časopisju, ustvaril edinstveno vizualno predzgodbo. Pred vsako epizodo je narisal serijo glavnih junakov in jih opremil z opisi, ki so bili kot majhni napovedniki prihajajočih stripovskih dogodivščin. Ti napovedniki niso bili le funkcionalni - vsak je bil premišljena samostojna umetnina, ki je bralca vabila v svet Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika ter junakov drugih zgodb in avtorjev. Poleg tega je ustvaril naslovne vinjete za te stripe in slikanice, kjer je bila vsaka vinjeta čudovita miniaturna umetnina, v kateri so se združevali humor, dinamika in karakterizacija likov.

Bibliografija vinjet in napovednikov Mikija Mustra po Glavanovih besedah prispeva k poznavanju in tudi spoštovanju Mustra kot ilustratorja in kot avtorja stripov, ki ga berejo različne generacije. "Brali so ga moji starši, bereva ga jaz in moj sin, brali ga bodo vnuki." A če je strip ostal v spominu, so napovedniki izginili. V času, ko so nastajali, pa so bralce "napeljali, da so komaj čakali na strip, da je izšel. Muster je namreč skoznje z velikim entuziazmom predstavljal svoje like v najboljši luči, v taki luči, da so klicali po branju", je dodal Glavan.