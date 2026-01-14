Naslovnica
Domača scena

Izšla Bibliografija vinjet in napovednikov Mikija Mustra

Ljubljana, 14. 01. 2026 20.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Miki Muster

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je ob razstavi ob 100-letnici Mustrovega rojstva izdala Bibliografijo vinjet in napovednikov Mikija Mustra. S slikami opremljena bibliografija avtorjev Roka Glavana in Sama Kristana prinaša pregled napovednikov in naslovnih vinjet za Mustrove stripe in slikanice, ki so bili objavljeni v časopisnih pasicah.

Kot je na današnji predstavitvi povedal Rok Glavan, tudi pobudnik razstave o Mustrovem delu v NUK, je za 11. knjigo zbirke Miki Muster, ki je leta 2014 izšla pri založbi Buh, pripravil bibliografijo Mikija Mustra, v kateri so bile zajete tudi slikovne napovedi podlistkov z Mustrovimi ilustracijami, ki so izhajale v dnevnem časopisju.

Stripi Mikija Mustra
Stripi Mikija Mustra
FOTO: Boštjan Tušek

Muster je namreč, kot je Glavan zapisal v publikaciji, za vsak strip v podlistku, ki je izhajal v časopisju, ustvaril edinstveno vizualno predzgodbo. Pred vsako epizodo je narisal serijo glavnih junakov in jih opremil z opisi, ki so bili kot majhni napovedniki prihajajočih stripovskih dogodivščin. Ti napovedniki niso bili le funkcionalni - vsak je bil premišljena samostojna umetnina, ki je bralca vabila v svet Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika ter junakov drugih zgodb in avtorjev. Poleg tega je ustvaril naslovne vinjete za te stripe in slikanice, kjer je bila vsaka vinjeta čudovita miniaturna umetnina, v kateri so se združevali humor, dinamika in karakterizacija likov.

Bibliografija vinjet in napovednikov Mikija Mustra po Glavanovih besedah prispeva k poznavanju in tudi spoštovanju Mustra kot ilustratorja in kot avtorja stripov, ki ga berejo različne generacije. "Brali so ga moji starši, bereva ga jaz in moj sin, brali ga bodo vnuki." A če je strip ostal v spominu, so napovedniki izginili. V času, ko so nastajali, pa so bralce "napeljali, da so komaj čakali na strip, da je izšel. Muster je namreč skoznje z velikim entuziazmom predstavljal svoje like v najboljši luči, v taki luči, da so klicali po branju", je dodal Glavan.

Preberi še Legendarni junaki: 'Miki Muster je vseskozi zaželen'

Izbor sta po Kristanovih besedah omejila na prve objave stripov, ki so izhajali v slovenskih časnikih med letoma 1952 in 1973, ko je Muster zaključil risanje stripov in se popolnoma usmeril v animacijo, reklame in risane filme. Izbrani stripi so izhajali v Poletovih podobah in povestih, Petkovi panorami, Tedenski tribuni, Slovenskem poročevalcu, Delu in Ljubljanskem dnevniku.

Bibliografija je sestavljena iz slikovnega in opisnega dela ter urejena kronološko, tako da si posamezne enote sledijo po datumu objave oz. pri podlistkih po datumu objave prvega dela stripa. Kot je še povedal Kristan, je v publikaciji zbranih 160 enot, od tega približno tretjina vinjet in dve tretjini napovednikov.

Kot so spomnili v NUK, so med Mustrovimi stripi najbolj prepoznavne Zvitorepčeve prigode, nato pa tudi Jakec in Ali Aga ter Trebuško Plahun in njegova družina. Med ilustracijami, s katerimi je opremil zgodbe drugih avtorjev, pa najdemo Doživljaje male Lupinice, Čebelico Majo, Poslednjega Mohikanca, Kazama, Medvedka Neewo, Tivolske junake ter denimo Sienkiewiczevo Skozi pustinje in puščave.

