Izšla je slikanica o Tadeju Pogačarju in Urški Žigart

"Knjiga ne govori le o naju, Tadeju in Urški, temveč predvsem o tem, kako pomembno je verjeti vase - pa naj gre za prvi kolesarski krog ali velike življenjske cilje. Verjameva, da bo slikanica navdihnila številne mlade bralce, da bodo sanjali, se gibali in verjeli v moč vztrajnosti," sta dodala.

Pravljična bitja otroke na krilih domišljije popeljejo v resnične kraje, na gozdna doživetja, kjer se otroci in odrasli znajdejo sredi zgodbe in postanejo njeni junaki. Prav povezovanje pravljičnosti in resničnosti je značilnost nove slikanice. "Z velikim veseljem sva sodelovala pri nastajanju slikanice Pogi pa Pika, ki je nekaj prav posebnega: kolesarska pravljica za otroke in vse, ki še verjamejo v čarobnost sveta in moč sanj. Zgodba združuje resnične dogodivščine z domišljijskimi junaki ter spodbuja bralce k pogumu, vztrajnosti in gibanju," sta za založbo dejala Pogačar in Žigart.

Posebnost slikanice je tudi v tem, da se pravljična zgodba odvija na ikoničnih kolesarskih lokacijah v Sloveniji in Evropi: od Vršiča in Krvavca, na katerem se je kalil Pogačar, do Treh kraljev na Pohorju, ki je domači klanec Žigartove. V knjigi so še druga kolesarska prizorišča, kot so Flandrija, prelaz Galibier, Strade Bianche, prelaz Stelvio ...

Obenem Pogi pa Pika ni le zgodba v slikanici, so še zapisali pri Škrateljcu, temveč je del širše kampanje promocije gibanja otrok in družin, kolesarjenja in zdravega načina življenja. Del sredstev od prodaje slikanice bo namenjen Fundaciji Tadeja Pogačarja.