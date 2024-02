Izvirne maske na kurentovanju: fašenk je za Ptuj peti letni čas

V času pustovanja in kurentovanja je na Ptuju vedno veselo. Kot pravijo zavedni Ptujčani, je zanje to kot peti letni čas, svojim kostumom pa namenijo veliko pozornosti. Zbrali smo nekaj najboljših mask, ki so se na koncertu Učiteljic in Petra Graša zabavale dolgo v noč.

Pust je praznik, ki ima na Ptuju še posebej velik pomen. Letos pustno rajanje traja več kot teden dni, zavedni Ptujčani pa se za svoje kostume izredno potrudijo in že mesece vnaprej načrtujejo, v kaj se bodo našemili. Na nedavnem koncertu Učiteljic in Petra Graša so v karnevalsko obarvanem mestu rajali samorogi, Grki in konkubinke ter charlstonke.

"Na masko smo se pripravljale dve uri, ker smo hitre in učinkovite," je zaupala skupina deklet, ki se je našemila v konkubinke in charlstonke. "No, pripravljene smo se že dva dni prej, ker je bilo treba vse stvari kupiti, vse te dodatke, da smo urejene do potankosti," so dodale. Vsa dekleta so po rodu s Ptuja, zato jim fašenk pomeni ogromno. "To je za nas peti letni čas, to je nujno. Vsaki pust se obvezno namaskiramo. To je na Ptuju način življenja," so poudarile in dodale, da se tudi, če nekatere trenutno ne živijo tu, samo tu počutijo kot doma.

Med obiskovalci je bila tudi skupina samorogov."Prišle smo iz Kopra na Ptuj. Pri nas je megla, tukaj pa imajo sonce," je zaupala ena izmed samoroginj. Skupina deklet je bila zagotovo ena najbolj izvirnih pustnih mask, za katero so potrebovale en mesec priprav. "Cel kostum smo naredile same. Za krila imamo izolirni material, naše obleke so iz gobic za tuširanje, samo lasulj nismo naredile same," so povedale in dodale, da so na Ptuj prišle, ker je tam vedno dobra zabava.