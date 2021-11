Izziv z gokarti: Pozvek bo zaradi Taye naredil izpit za avto

"Gokarte sem vozila že prej, sicer že dolgo časa nazaj, Pozvek še nikoli," nam je Taya Damjan v kratkem pogovoru povedala o novem izzivu, ki jih sicer predstavljata vsak petek v oddaji Svet na Kanalu A, in k temu dodala: "Zelo pomemben podatek je tudi, da Pozvek nima izpita za avto. In to se mi je vedno zdelo zelo zabavno. Na začetku sem videla, da je malce počasnejši, ampak ga moram zelo pohvaliti! Najprej je bil zelo previden, potem pa dejansko neulovljiv. Je tudi malo goljufal! (smeh) Ampak šalo na stran, res sva oba uživala v tem izzivu. In najbolj mi je všeč, da je bil po zaključku izziva tako navdušen, da se je vpisal v avtošolo. Res je talentiran in prav ponosna sem, da bo sedaj tudi on postal voznik."