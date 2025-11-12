Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Izzivi in tegobe samskih znanih Slovencev

Ljubljana, 12. 11. 2025 06.00 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Eva Mavrič , E.K.
Komentarji
0

Kako je danes iskati partnerja? Lara Tosić prisega na starejše metode spoznavanja, Tin Vodopivec pa nam je s šaljivimi anekdotami ponudil vpogled v svoje romantično življenje. Samski so namreč 11. 11. praznovali svetovni dan samskih.

Delež samskih je po svetu vedno višji, podobno velja tudi za Slovenijo. Sodobni časi s seboj prinašajo tudi sodobne zmenkarije, ki pa niso vsem po godu.

"Kar se tiče tega, sem zelo staromodna. Nisem nič na teh 'dating appih', pa tudi kar se tiče Instagrama in Facebooka, Messengerja - jaz sem res zelo slabo odzivna na sporočila. Res, če se nisva nekje srečala, lahko na neki veselici, ali sva se pogovarjala že v živo, sploh ni šans, da bova šla na pijačo," je povedala radijska voditeljica Lara Tosić.

O tegobah iskanja boljše polovice v predstavi Spet samski govori tudi komik Tin Vodopivec. "Tudi ta ponudba se je ful razširila, zdaj je res borba na trgu, pravim jaz. Zadnjič mi je na enem zmenku ena rekla: 'No, da vidimo. Izkaži se.' Nisem vedel, da je avdicija," se je pošalil komedijant.

Potem je tukaj tudi benching - ko potencialnega partnerja držite na klopi za rezervne igralce. "Imaš čustva, nimaš čustev, nekaj ti paše, nekaj te moti. To je samo en kaos," je dodal Vodopivec. "Kar je ful bedno, ker ne veš, kam se dati in kje so meje. Ali pa 'ghosting'. To mi je tudi taka grozna stvar, da se z nekom ful pogovarjaš, ful se meniš, on ti prvi piše in potem na koncu kar izgine, kot da je umrl," pa je povedala Lara.

A ne smemo biti črnogledi. Tako Lara kot Tin poudarjata, da sta pomembna tako samsko obdobje kot življenje v dvoje."Jaz ful verjamem v ljubezen, pa tudi verjamem v to, da je vse na svojem mestu in da je prav tako, kot je," je sklenil Vodopivec.

svetovni dan samskih samski Lara Tosić Tin Vodopivec ljubezen
Naslednji članek

Plesna predstava dokazuje moč gibanja kljub gibalnim oviram

SORODNI ČLANKI

Kako postati komik? 'Čutil sem, da to res moram početi'

Bojan Emeršič prvič v vlogi stand-up komika

Tin Vodopivec za komični spektakel poskrbel z Elektro banano

Nekaj sladkega: Med ustvarjanjem filma smo doživeli solze, smeh, švic

Tin Vodopivec: Želeli smo narediti sredine večere zabavne

Premiera slovenske romantične komedije Nekaj sladkega

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330