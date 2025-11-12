Izzivi in tegobe samskih znanih Slovencev

Delež samskih je po svetu vedno višji, podobno velja tudi za Slovenijo. Sodobni časi s seboj prinašajo tudi sodobne zmenkarije, ki pa niso vsem po godu.

"Kar se tiče tega, sem zelo staromodna. Nisem nič na teh 'dating appih', pa tudi kar se tiče Instagrama in Facebooka, Messengerja - jaz sem res zelo slabo odzivna na sporočila. Res, če se nisva nekje srečala, lahko na neki veselici, ali sva se pogovarjala že v živo, sploh ni šans, da bova šla na pijačo," je povedala radijska voditeljica Lara Tosić.

O tegobah iskanja boljše polovice v predstavi Spet samski govori tudi komik Tin Vodopivec. "Tudi ta ponudba se je ful razširila, zdaj je res borba na trgu, pravim jaz. Zadnjič mi je na enem zmenku ena rekla: 'No, da vidimo. Izkaži se.' Nisem vedel, da je avdicija," se je pošalil komedijant.

Potem je tukaj tudi benching - ko potencialnega partnerja držite na klopi za rezervne igralce. "Imaš čustva, nimaš čustev, nekaj ti paše, nekaj te moti. To je samo en kaos," je dodal Vodopivec. "Kar je ful bedno, ker ne veš, kam se dati in kje so meje. Ali pa 'ghosting'. To mi je tudi taka grozna stvar, da se z nekom ful pogovarjaš, ful se meniš, on ti prvi piše in potem na koncu kar izgine, kot da je umrl," pa je povedala Lara.

A ne smemo biti črnogledi. Tako Lara kot Tin poudarjata, da sta pomembna tako samsko obdobje kot življenje v dvoje."Jaz ful verjamem v ljubezen, pa tudi verjamem v to, da je vse na svojem mestu in da je prav tako, kot je," je sklenil Vodopivec.