Jabolko ne pade daleč od drevesa

Leva fotografija je bila posneta, ko je bila Sofia stara dve leti, desna pa, ko je bil Aljoša star 15 let. No, čeprav je danes 6-letna Sofia, ki je 2. septembra letos prvič sedla v šolske klopi , na prvi pogled izrezana mami, pa ima lase in frizuro očitno po očetu.

Aljoša Bagola , predavatelj, kolumnist in vrhunski kreativec, ki je za svoje delo prejel številne nagrade na domačih in mednarodnih festivalih, je obujal spomine na najstniške dni. Med gledanjem družinskega albuma je našel dve fotografiji, na katerih imata tako on kot njegova hčerka Sofia podobno, skuštrano pričesko.

S septembrom se niso odprla samo šolska vrata, ampak tudi gledališčna. Aljoševa žena Iva Krajnc Bagolaje imela pred dnevi premiero komične drameDragi, doma sem, v kateri nastopajo tudi Jure Henigman, Bernarda Oman, Tjaša Železnik, Uroš Smolej, Viktorija Bencik Emeršič v alternaciji z Mirando Trnjanin. Ivin mož je na družbenih omrežjih po premieri strnil vtise v daljši zapis, v katerem je pohvalil celotno ekipo, o svoji ženi in njeni igri pa nanizal kar nekaj presežnikov.

"Nisem najbolje izurjen v izkazovanju pocukrane naklonjenosti. A vloga Judy, ki jo je ustvarila in premierno uprizorila moja žena, je tako igralsko izjemna, da sem ponosen, presunjen in pretresen hkrati. V centrifugi vsakdanjega življenja in obveznosti, kjer si nadrobimo hitrih pozornosti in površnih interakcij, včasih pozabljamo, da živimo z nekom tako izjemnim, enkratnim in neponovljivim. Čestitke, draga Iva. In čestitke vsem igralcem in ustvarjalcem za izvrstno predstavo Dragi, doma sem!"