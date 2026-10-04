Jala Brat in Buba Corelli v prestolnici navdušila več kot 9000 oboževalcev

Jala Brat in Buba Corelli že dolgo narekujeta tempo regionalne glasbene scene. V soboto zvečer sta GOAT TOUR pripeljala v ljubljanske Stožice. Pred približno 9000 obiskovalci sta pripravila koncert, ki je upravičil velika pričakovanja.

Velik del večera je pripadel tudi produkciji. Oder so napolnili veliki zasloni, luči in številni vizualni učinki. Vse skupaj je ustvarilo izrazito koncertno podobo, ki je spremljala glasbo in tempo večera. Toda v ospredju je bilo občinstvo. Približno 9000 ljudi je Stožice spremenilo v en sam glas. Od prvega refrena do zadnje skladbe so peli, plesali in držali roke v zraku. Sedeži so hitro postali skoraj odveč. Po koncu koncerta je bilo jasno, da je marsikdo glas pustil kar v dvorani.

Preden sta na oder stopila Jala in Buba, je za uvod poskrbel bend Atlas Erotika. Kot predskupina je ogrel dvorano in dvignil pričakovanje pred glavnim delom večera.

Nato sta prišla Jala Brat in Buba Corelli. Začel se je skoraj triurni glasbeni maraton. Na seznamu je bilo več kot 40 skladb. Novi album je dobil svoje mesto ob uspešnicah, ki so zaznamovale njuno dolgoletno kariero.

In prav tu je postalo jasno, kako dobro občinstvo pozna njuno glasbo. Skoraj tri ure ni popustilo. Refren za refrenom je pela celotna dvorana. Za konec sta prihranila popularno Klinko. S to skladbo že tradicionalno zaključujeta svoje koncerte. Tudi tokrat so se nad občinstvom prižgale lučke telefonov.