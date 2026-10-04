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Jala Brat in Buba Corelli v prestolnici navdušila več kot 9000 oboževalcev

Ljubljana, 04. 10. 2026 16.32 pred 4 urami 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.K.
Jala Brat in Buba Corelli

Ne le aplavzi – kriki navdušenja so sinoči odmevali v ljubljanskih Stožicah. Več kot 9000 oboževalcev iz Slovenije in širše regije je na enem mestu zbralo uspešnice tandema Jala Brat in Buba Corelli. Sarajevčana že vrsto let narekujeta tempo regionalne glasbene scene, sinoči sta prvič osvojila največjo slovensko dvorano.

Jala Brat in Buba Corelli že dolgo narekujeta tempo regionalne glasbene scene. V soboto zvečer sta GOAT TOUR pripeljala v ljubljanske Stožice. Pred približno 9000 obiskovalci sta pripravila koncert, ki je upravičil velika pričakovanja.

Jala Brat in Buba Corelli v prestolnici navdušila več kot 9000 oboževalcev
Jala Brat in Buba Corelli v prestolnici navdušila več kot 9000 oboževalcev
FOTO: Anže Krže

Velik del večera je pripadel tudi produkciji. Oder so napolnili veliki zasloni, luči in številni vizualni učinki. Vse skupaj je ustvarilo izrazito koncertno podobo, ki je spremljala glasbo in tempo večera. Toda v ospredju je bilo občinstvo. Približno 9000 ljudi je Stožice spremenilo v en sam glas. Od prvega refrena do zadnje skladbe so peli, plesali in držali roke v zraku. Sedeži so hitro postali skoraj odveč. Po koncu koncerta je bilo jasno, da je marsikdo glas pustil kar v dvorani.

Preden sta na oder stopila Jala in Buba, je za uvod poskrbel bend Atlas Erotika. Kot predskupina je ogrel dvorano in dvignil pričakovanje pred glavnim delom večera.

Nato sta prišla Jala Brat in Buba Corelli. Začel se je skoraj triurni glasbeni maraton. Na seznamu je bilo več kot 40 skladb. Novi album je dobil svoje mesto ob uspešnicah, ki so zaznamovale njuno dolgoletno kariero.

In prav tu je postalo jasno, kako dobro občinstvo pozna njuno glasbo. Skoraj tri ure ni popustilo. Refren za refrenom je pela celotna dvorana. Za konec sta prihranila popularno Klinko. S to skladbo že tradicionalno zaključujeta svoje koncerte. Tudi tokrat so se nad občinstvom prižgale lučke telefonov.

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Jala Brat Buba Corelli glasba koncert

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