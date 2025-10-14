Jan in Tadeja Plestenjak po poroki: Objeli ste najini srci

Jan Plestenjak je pred dnevi v krogu najbližjih večno zvestobo obljubil izbranki Tadeji Majerič. Kmalu po tem, ko sta z ženo javno potrdila novico, so se na družbenem omrežju usule čestitke mladoporočencema, ta pa vsem sporočata: "Hvala za vse lepe želje, misli in čestitke! Objeli ste najini srci."
"Čestitke! Na ljubezen," je zakoncema zaželela Nuša Derenda, oboževalci pa so jima med komentarji čestitali še z besedami: "Iskrene čestitke, naj traja večno in srečno!" Med znanimi, ki so jima zaželeli srečo, so bili še Rebeka Dremelj, Alya, Dejan Krajnc, Marko Stanković in Darja Gajšek.
Par je zakonsko zvezo sklenil v Škofji Loki, kraju, kjer je pevec preživel otroštvo, poročni obred pa je potekal v intimnem krogu. Kmalu po tem, ko je novica postala javna, je nekdanja teniška igralka na družbenem omrežju spremenila priimek.
