Domača scena

Jan in Tadeja Plestenjak po poroki: Objeli ste najini srci

Ljubljana, 14. 10. 2025 14.42 | Posodobljeno pred 1 uro

K.Z.
9

Pred dnevi je slovensko javnost presenetila novica, da je pred oltar stopil Jan Plestenjak in večno zvestobo obljubil izbranki Tadeji Majerič. Kmalu po tem, ko sta novopečena zakonca na družbenem omrežju potrdila, da sta poročena, so jima čestitali številni oboževalci in znani Slovenci.

Jan Plestenjak je pred dnevi v krogu najbližjih večno zvestobo obljubil izbranki Tadeji Majerič. Kmalu po tem, ko sta z ženo javno potrdila novico, so se na družbenem omrežju usule čestitke mladoporočencema, ta pa vsem sporočata: "Hvala za vse lepe želje, misli in čestitke! Objeli ste najini srci."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Čestitke! Na ljubezen," je zakoncema zaželela Nuša Derenda, oboževalci pa so jima med komentarji čestitali še z besedami: "Iskrene čestitke, naj traja večno in srečno!" Med znanimi, ki so jima zaželeli srečo, so bili še Rebeka Dremelj, Alya, Dejan Krajnc, Marko Stanković in Darja Gajšek.

Tadeja Plestenjak: Zate bom tu, v dobrem in zlu, gor in na dolu

Par je zakonsko zvezo sklenil v Škofji Loki, kraju, kjer je pevec preživel otroštvo, poročni obred pa je potekal v intimnem krogu. Kmalu po tem, ko je novica postala javna, je nekdanja teniška igralka na družbenem omrežju spremenila priimek.

jan plestenjak poroka žena tadeja plestenjak čestitke
Plesalec Ian Hotko navdušil javnost: posnetek plesa postal viralen

KOMENTARJI (9)

komandos
14. 10. 2025 16.42
To je bila njuna sigurna ljubezen na zadnji pogled
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
14. 10. 2025 16.29
+1
Nevesto je on plastificiral ,sama se zih ni saj ni neki služila, da bi mela za operacije....
ODGOVORI
1 0
wsharky
14. 10. 2025 16.15
-1
kako prisrčno od mladega para super juhuhu
ODGOVORI
1 2
Dooomer
14. 10. 2025 15.55
+4
Na obali je že dost plastike.
ODGOVORI
4 0
extradeluxe
14. 10. 2025 15.51
+2
pač slovenska estrada to je to
ODGOVORI
2 0
Amor Fati
14. 10. 2025 15.15
+2
Ko pomislim na Jana, najprej pomislim na nebeški glas, ko pa pomislim na njegovo ženo, pa najprej pomislim na plastiko. Šalim se. Naj bota srečna. Vidi se, da se imata rada in da se obožujeta. Vse naj obema.
ODGOVORI
4 2
Dooomer
14. 10. 2025 15.11
-1
Drugi največji slovenski monobrow.
ODGOVORI
1 2
televizija2000
14. 10. 2025 15.42
+1
Fredi Miler prvi ?
ODGOVORI
1 0
Important notice
14. 10. 2025 15.07
+4
OK, veliko sreče in lepih zakonskih dni. Pa nevesta naj se preneha plastificirat.
ODGOVORI
4 0
