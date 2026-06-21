Jan Oblak in Olga Danilović naj bi se kmalu razveselila rojstva otroka

Jan Oblak in Olga Danilović sta pred dnevi dvignila ogromno prahu s fotografijo, na kateri razkazujeta domnevni zaročni prstan, zdaj pa tuji mediji poročajo, da naj bi vrhunska športnika, ki sta skupaj tri leta, kmalu postala še starša.
Sportal.rs je kot prvi objavil, da naj bi bila Beograjčanka noseča, naraščaja pa naj bi se razveselila že septembra. Prav zaradi te vesele novice pa po poročanju omenjenega medija trenutno ni več prisotna na teniških igriščih.
25-letna tenisačica se je nazadnje pomerila februarja, ko je v Romuniji v 2. krogu izgubila proti Poljakinji Maji Chwalinski. 33-letni nogometaš in domnevno bodoči očka pa je po pestri sezoni z Atletico Madridom v začetku meseca odigral dve prijateljski tekmi s slovensko nogometno reprezentanco.
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