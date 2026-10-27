Jan Oblak in Olga Danilović sta postala starša

Jan Oblak je postal očka. S tenisačico Olgo Danilović sta se po poročanju srbskega Sportkluba razveselila rojstva sina Maksima. Par, ki je skupaj tri leta in je svojo zvezo letos okronal še z zaroko, novice uradno še ni potrdil.
Pestro pa ni le njuno zasebno življenje, ki ga novopečena starša sicer skrbno skrivata pred očmi javnosti, temveč tudi njuni športni karieri. 33-letni kapetan slovenske nogometne reprezentance je z madridskim Atleticom uspešno zakorakal v novo sezono in z moštvom v La Ligi nanizal že šest zaporednih zmag, s čimer za vodilno Barcelono zaostajajo le dve točki.
Osem let mlajša novopečena mamica pa je na teniško igrišče nazadnje stopila februarja, ko je na turnirju v Romuniji v drugem krogu morala priznati premoč Poljakinji Maji Chwalinski.
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