Jan Oblak in Olga Danilović sta postala starša

Jan Oblak je postal očka. S tenisačico Olgo Danilović sta se po poročanju srbskega Sportkluba razveselila rojstva sina Maksima. Par, ki je skupaj tri leta in je svojo zvezo letos okronal še z zaroko, novice uradno še ni potrdil.

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Pestro pa ni le njuno zasebno življenje, ki ga novopečena starša sicer skrbno skrivata pred očmi javnosti, temveč tudi njuni športni karieri. 33-letni kapetan slovenske nogometne reprezentance je z madridskim Atleticom uspešno zakorakal v novo sezono in z moštvom v La Ligi nanizal že šest zaporednih zmag, s čimer za vodilno Barcelono zaostajajo le dve točki.