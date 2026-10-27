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Domača scena

Jan Oblak in Olga Danilović sta postala starša

Ljubljana, 27. 10. 2026 14.34 pred 56 minutami 1 min branja 6

Avtor:
E.K.
Jan Oblak in partnerka Olga

Eden najboljših vratarjev na svetu Jan Oblak in uspešna srbska tenisačica Olga Danilović sta se po poročanju tujih medijev razveselila rojstva prvorojenca. Par, ki je svojo ljubezen nedavno potrdil z zaroko, novice še ni uradno komentiral.

Jan Oblak je postal očka. S tenisačico Olgo Danilović sta se po poročanju srbskega Sportkluba razveselila rojstva sina Maksima. Par, ki je skupaj tri leta in je svojo zvezo letos okronal še z zaroko, novice uradno še ni potrdil.

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Pestro pa ni le njuno zasebno življenje, ki ga novopečena starša sicer skrbno skrivata pred očmi javnosti, temveč tudi njuni športni karieri. 33-letni kapetan slovenske nogometne reprezentance je z madridskim Atleticom uspešno zakorakal v novo sezono in z moštvom v La Ligi nanizal že šest zaporednih zmag, s čimer za vodilno Barcelono zaostajajo le dve točki.

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Osem let mlajša novopečena mamica pa je na teniško igrišče nazadnje stopila februarja, ko je na turnirju v Romuniji v drugem krogu morala priznati premoč Poljakinji Maji Chwalinski.

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Jan Oblak Olga Danilović rojstvo otrok sin

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KOMENTARJI6

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ho?emVšolo
27. 10. 2026 15.30
Bravo!
Odgovori
0 0
kinimod
27. 10. 2026 15.30
Skotila psa, če sem prav videl na priloženi sliki.
Odgovori
0 0
StAnalitik
27. 10. 2026 15.07
Mani Stojanka pa ne bo vesela imena,ni čisto njihovo
Odgovori
-2
1 3
hideonbush
27. 10. 2026 14.41
Čestitke Jan, z naskokom najboljši slovenski nogometaš vseh časov, pa še lep čas bo tako ostalo
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+6
7 1
StAnalitik
27. 10. 2026 15.06
KAJ VSE JE PA DOSEGEL,DA JE NAJBOLJŠI?Napiši njegove osvojene lovorike.Hvala lepa,
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
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