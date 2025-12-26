Jan Oblak božične praznike s svojo izbranko preživel v Ljubljani

Jan Oblak je božične praznike s svojim dekletom preživel v Ljubljani. S svojo izbranko, srbsko teniško igralko Olgo Danilović, sta se odpravila na sprehod po praznično okrašeni prestolnici, vesele trenutke ovekovečila s fotografijami, včerajšnji večer pa sta preživela v nabito polnih Stožicah, kjer sta si ogledala koncert Magnifica.
Slovenski nogometaš in vratar madridskega kluba Atlético svoje zasebno življenje načeloma skrbno skriva pred očmi javnosti, vsake toliko časa pa svojim številnim sledilcem, ima jih več kot 1,7 milijona, ponudi vpogled v svojo zasebnost.
Par povezujejo od leta 2023, Olga pa je zvezo s Slovencem potrdila maja istega leta, ko je za enega izmed srbskih medijev dejala, da ji vratar madridskega Atlética veliko pomeni. Odtlej so ju skupaj opazili že večkrat, ljubezni pa več ne skrivata.
