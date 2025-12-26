Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Jan Oblak božične praznike s svojo izbranko preživel v Ljubljani

Ljubljana, 26. 12. 2025 14.20 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
E.K.
S skupno fotografijo sta sledilcem zaželela vesel božič.

Slovenski nogometni as Jan Oblak je božične praznike preživel v Ljubljani s svojo izbranko, srbsko teniško igralko Olgo Danilović. Par je užival v sprehodih po praznično okrašenem mestu in obiskal Magnificov tradicionalni koncert v Stožicah, ki se je letos znova odvil po treh letih premora, tokrat pod imenom Alpe Adria Show.

Jan Oblak je božične praznike s svojim dekletom preživel v Ljubljani. S svojo izbranko, srbsko teniško igralko Olgo Danilović, sta se odpravila na sprehod po praznično okrašeni prestolnici, vesele trenutke ovekovečila s fotografijami, včerajšnji večer pa sta preživela v nabito polnih Stožicah, kjer sta si ogledala koncert Magnifica.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenski nogometaš in vratar madridskega kluba Atlético svoje zasebno življenje načeloma skrbno skriva pred očmi javnosti, vsake toliko časa pa svojim številnim sledilcem, ima jih več kot 1,7 milijona, ponudi vpogled v svojo zasebnost.

Jan Oblak si je v Stožicah ogledal koncert Magnifica
Jan Oblak si je v Stožicah ogledal koncert Magnifica
FOTO: Jan Oblak - Instagram

Par povezujejo od leta 2023, Olga pa je zvezo s Slovencem potrdila maja istega leta, ko je za enega izmed srbskih medijev dejala, da ji vratar madridskega Atlética veliko pomeni. Odtlej so ju skupaj opazili že večkrat, ljubezni pa več ne skrivata.

Preberi še Magnifico je za božič po treh letih premora znova napolnil Stožice
Jan Oblak Koncert Olga Danilović prazniki Ljubljana

Dončić presenečen: ni vedel, da se poteguje za naziv najbolj seksi Slovenca

SORODNI ČLANKI

Barcelona ugnala Villarreal, Oblak s čudežno obrambo

Oblakov Atletico uspešen proti Valencii, Barcelona proti Osasuni

Ponosna izbranka Jana Oblaka delila skupne fotografije

Oblak spisal zgodovino La Lige: slovenski vratar še šestič prejel zamoro

Oblak zaradi poškodbe ne bo odpotoval na zadnjo tekmo

Oblakov Atletico v rokah novih lastnikov

Real pred obračunom z Liverpoolom izžareva samozavest, uspešen tudi Atletico

Simeone: Poznamo svojo pot, vemo, za kaj igramo

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Voly
26. 12. 2025 14.56
Čez štirinajst dni bosta pa praznovala v Srbiji. Pri mešanih parih je res super, dvojno praznovanje vsako leto.
Odgovori
+1
1 0
Sionist
26. 12. 2025 14.51
A vtej ljubljani: ibb.co/album/QbTWwN
Odgovori
0 0
Slash
26. 12. 2025 14.34
Ja pa iiiiii😍
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
zadovoljna
Portal
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
vizita
Portal
Koliko korakov potrebujemo, da pokurimo praznične dobrote?
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
cekin
Portal
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
moskisvet
Portal
Bivši predsednik uživa na eksotični lokaciji
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Kako pogosto bi morali obračati vzmetnico?
Kako pogosto bi morali obračati vzmetnico?
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
okusno
Portal
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
voyo
Portal
Na krilih upanja
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425