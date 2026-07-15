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Domača scena

Jan Oblak oboževalce razveselil s fotografijami z oddiha

Madrid, 15. 07. 2026 09.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
jan oblak

Jan Oblak je eden od tistih, ki svoje zasebno življenje ohranja zasebno, a vsako poletje vseeno naredi izjemo in svoje oboževalce spusti v delček svoje intime. Medtem ko na svetovnem prvenstvu potekajo še zadnje tekme, si je nogometaš, ki na mundialu ne nastopa, privoščil nekaj iger golfa, namakanje v bazenu, vožnjo s čolnom, sprehode s svojim psičkom in romantične sončne zahode s svojo drago.

Jan Oblak družbena omrežja uporablja predvsem za 'službene' objave. Na njegovem Instagram profilu se namreč pogosto znajdejo nogometni trenutki, le redko pa svoje oboževalce spusti v svoje zasebno življenje. A vsako poletje naredi izjemo in s sledilci deli nekaj utrinkov svojega počitnikovanja.

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Škofjeločan se tako tudi letos ni izneveril svojim navijačem. "Nekaj trenutkov s počitnic," je zapisal ob galeriji fotografij, s katero je razkril, kako preživlja poletje. Kapetan slovenske nogometne reprezentance si je v prostih poletnih dneh privoščil nekaj udarcev na golf igrišču, ohladitev v bazenu, vožnjo s čolnom, veliko časa pa je preživel tudi s svojo zaročenko Olgo Danilović in svojim psičkom.

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Nogometaš je sicer znan po tem, da svoje zasebno življenje ohranja zase in v javnosti ne komentira ljubezenskega življenja. Tako tudi govoric, da sta s srbsko teniško igralko zaročena in da kmalu pričakujeta prvega otroka, ni javno potrdil, a po poročanju tujih medijev ga kmalu čakata kar dve pomembni prelomnici v življenju.

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