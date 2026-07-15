Jan Oblak oboževalce razveselil s fotografijami z oddiha

Jan Oblak družbena omrežja uporablja predvsem za 'službene' objave. Na njegovem Instagram profilu se namreč pogosto znajdejo nogometni trenutki, le redko pa svoje oboževalce spusti v svoje zasebno življenje. A vsako poletje naredi izjemo in s sledilci deli nekaj utrinkov svojega počitnikovanja.

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Škofjeločan se tako tudi letos ni izneveril svojim navijačem. "Nekaj trenutkov s počitnic," je zapisal ob galeriji fotografij, s katero je razkril, kako preživlja poletje. Kapetan slovenske nogometne reprezentance si je v prostih poletnih dneh privoščil nekaj udarcev na golf igrišču, ohladitev v bazenu, vožnjo s čolnom, veliko časa pa je preživel tudi s svojo zaročenko Olgo Danilović in svojim psičkom.