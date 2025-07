Jan Oblak sledilcem ponudil vpogled v svoje dopustniško poletje

Vemo, da so poletni meseci najbolj nagnjeni k temu, da prehitro minejo. A kljub temu se vsako leto zapodimo v julij in avgust ter poskušamo ustvariti čim več spominov. To bi brez težav lahko pripisali tudi nogometnemu asu Janu Oblaku, ki je na družbenih omrežjih delil vrsto fotografij svojega poletja do sedaj in po katerih sodeč se je nabralo malo morje spominov. Jan je zraven pripisal kratko, a sladko: "Poletje 2025".