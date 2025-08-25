Jan Plestenjak bo kmalu odprl novo koncertno prizorišče v Odiseji

"Jaz mislim, da je krasna kombinacija, da odpremo ta krasen prostor, s tistim, ki je najboljši za to, ne samo da pripelje ljudi, ampak tudi, da nam da informacijo o naših kriterijih," je povedal Ivo Boscarol . "Mi imamo tukaj gospoda Iva Boscarola, ki poskrbi vedno za stvari, ki še niso obstajale, in tudi tokrat je poskrbel za izjemen koncertni ambient," je dejal Jan Plestenjak .

Uspešna Slovenca sta sicer tudi dobra prijatelja. "Ivo Boscarol in jaz sva prijatelja, ampak je še ena druga povezava, on je v letalstvu dosegel vse, kar se da na tem svetu, in to je zame tudi malo emocionalno, ker moj pokojni oče je bil pa pilot, tako da jaz imam do letalskih stvari vedno emocijo," je dodal pevec, čigar pokojni brat je bil prav tako velik ljubitelj letenja, bil je namreč jadralni padalec.

Novo prizorišče bo obiskovalcem ponudilo številne novosti. "Predvsem je to novo koncertno prizorišče v Ljubljani, je malo drugačno. To je prvo koncertno prizorišče, ki ima enako površino VIP-a kot tudi parterja, zato je oder na sredini, med obema. Tako lahko glasbeniki komunicirajo z obema nivojema," je dodal Boscarol.

Povezanosti s poslušalci pa se veseli tudi Plestenjak."Meni je vse to super. Jaz sem se vedno rad družil z ljudmi. Jaz konec koncev zaradi njih obstajam. Brez moje publike bi jaz igral doma na kavču sam sebi," je dejal.