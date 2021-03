Dolgo smo ga čakali in prišel je, damam na čast, Jan Plestenjak. Na dan žena jim je podaril koncert in ustvaril nepozaben večer, poln dobre glasbe. Zanj so prodali štiri tisoč vstopnic. A ker ga dame gotovo niso gledale same, računajo, da bi si ga lahko ogledalo tudi do 16 tisoč ljudi. In to na štirih celinah.

