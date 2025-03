Jan Plestenjak dopolnil 52 let: Hvala, ljubezen

Jan Plestenjak, eden naših najbolj priljubljenih pevcev, je dopolnil 52 let. Glasbenik je ob tej priložnosti na družbenem omrežju delil fotografijo, na kateri je torta s številko 52 in šopek, ki ga sestavljajo cvetovi belega slaka in rdečih vrtnic, ob njej pa zapisal preprosto 'hvala ljubezen'.