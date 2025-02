Jan Plestenjak je po enoletnem premoru pred koncertom občutil tremo

Ne glede na njegove izkušnje je bil tik pred začetkom še malce na trnih."Ker vedno, ko se vrneš, je en občutek nesigurnosti. Ali si še popularen, ali si ljudje še želijo tvojih pesmi in je malo neprijeten občutek," je dejal Jan Plestenjak in dodal: "Taka potrditev ti potem da ponovno samozavest, ki jo potrebuješ kot izvajalec."

Če so v prvih vrstah med občinstvom prevladovale ženske, so se v zavetju teme na valentinovem koncertu stiskali tudi številni pari."Skupaj s prijateljicami smo tukaj, može pa imamo doma," sta se pošalili gledalki, tretja pa je dejala:"Zelo smo čakale ta dan, da se bo ponovno vrnil."

Do praznika zaljubljenih pa ima Jan rahli zadržek."To mora biti vsak dan, če imaš nekoga rad. Ljubiš se ne na določen dan, ljubiš nekoga vedno, ali ga pa pač ne. Tudi tisti, ki na tak dan rešujejo to, da ne dajo ljubezni in rečejo: 'No, na ta dan jo bom pa dal', to ni v redu," je dejal pevec. Priložnosti za ponovitev vaje v romantiki bo na nadaljevanju Janove turneje še veliko.