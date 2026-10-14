Jan Plestenjak ob prvi obletnici poroke ženi posvetil pesem

Jan Plestenjak že več kot tri desetletja velja za enega največjih slovenskih avtorjev ljubezenskih pesmi. V tem času je zapel nešteto zgodb o ljubezni – o tistih, ki se začnejo, in tistih, ki se končajo, o hrepenenju, bližini in trenutkih, ko je zaradi nekoga svet preprosto lepši. Tokrat o ljubezni poje nekoliko bolj osebno. Skladbo 'Midva imava se' namreč ob prvi obletnici poroke posveča svoji ženi Tadeji.
"Veš, kako lep mi je svet, zdaj ko sem s tabo objet," prepeva Jan v refrenu nove pesmi in s tem zajame bistvo vsega – življenje je lepše, ko ga lahko deliš z osebo, ki jo ljubiš. Čeprav gre tokrat za zgodbo Jana in Tadeje, se lahko v njej prepozna vsak, ki je kdaj zares ljubil.
V videospotu, ki ga je ustvaril Izidor Farič, nas Jan odpelje na kraj, kjer je njuna zgodba pred letom dni dobila novo poglavje – na Škofjeloški grad. V tem gradu je glasbenik nekoč živel, v njegovi baročni kapeli pa sta se pred letom dni s Tadejo tudi poročila. Zdaj se tja vrača s kitaro v roki in skladbo, katere naslov nosi posebno zgodbo – iste besede so namreč vgravirane v njuna poročna prstana.
Glasbenik je bil sicer pred kratkim primoran sprejeti težko odločitev. Zaradi viroze, ki mu je avgusta poškodovala živce in mišice v grlu, se za nekaj časa poslavlja od odrov in nastopanja. "Poznate me in veste, da nisem človek, ki bi jamral," je zapisal na svojem profilu na Instagramu in dodal: "Mnogo ljudi ima dosti hujše bolezni in težave. Boril se bom in šel naprej." Zdaj se bo z veliko mero volje in discipline osredotočil na zdravljenje, obenem pa zagotavlja: "Če se zgodi, da je to moja zadnja pesem, sem nanjo ponosen. Globoko v sebi upam, da bom lahko spet z vami."