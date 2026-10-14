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Jan Plestenjak ob prvi obletnici poroke ženi posvetil pesem

Ljubljana, 14. 10. 2026 09.05 pred 58 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Jan Plestenjak

Besede, ki sta jih Jan Plestenjak in soproga Tadeja vgravirala v svoja poročna prstana, so postale naslov nove pesmi. Videospot za "Midva imava se" je posnet na škofjeloškem gradu, kjer je Jan nekoč živel in kjer sta se pred letom dni s Tadejo tudi poročila. Glasbenik je pesem ob prvi obletnici poroke posvetil svoji ženi.

Jan Plestenjak že več kot tri desetletja velja za enega največjih slovenskih avtorjev ljubezenskih pesmi. V tem času je zapel nešteto zgodb o ljubezni – o tistih, ki se začnejo, in tistih, ki se končajo, o hrepenenju, bližini in trenutkih, ko je zaradi nekoga svet preprosto lepši. Tokrat o ljubezni poje nekoliko bolj osebno. Skladbo 'Midva imava se' namreč ob prvi obletnici poroke posveča svoji ženi Tadeji.

Jan Plestenjak je videospot za pesem "Midva se imava" posnel na škofjeloškem gradu
Jan Plestenjak je videospot za pesem "Midva se imava" posnel na škofjeloškem gradu
FOTO: Zajem zaslona

"Veš, kako lep mi je svet, zdaj ko sem s tabo objet," prepeva Jan v refrenu nove pesmi in s tem zajame bistvo vsega – življenje je lepše, ko ga lahko deliš z osebo, ki jo ljubiš. Čeprav gre tokrat za zgodbo Jana in Tadeje, se lahko v njej prepozna vsak, ki je kdaj zares ljubil.

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V videospotu, ki ga je ustvaril Izidor Farič, nas Jan odpelje na kraj, kjer je njuna zgodba pred letom dni dobila novo poglavje – na Škofjeloški grad. V tem gradu je glasbenik nekoč živel, v njegovi baročni kapeli pa sta se pred letom dni s Tadejo tudi poročila. Zdaj se tja vrača s kitaro v roki in skladbo, katere naslov nosi posebno zgodbo – iste besede so namreč vgravirane v njuna poročna prstana.

Preberi še Jan Plestenjak sprejel težko odločitev: za nekaj časa se poslavlja

Glasbenik je bil sicer pred kratkim primoran sprejeti težko odločitev. Zaradi viroze, ki mu je avgusta poškodovala živce in mišice v grlu, se za nekaj časa poslavlja od odrov in nastopanja. "Poznate me in veste, da nisem človek, ki bi jamral," je zapisal na svojem profilu na Instagramu in dodal: "Mnogo ljudi ima dosti hujše bolezni in težave. Boril se bom in šel naprej." Zdaj se bo z veliko mero volje in discipline osredotočil na zdravljenje, obenem pa zagotavlja: "Če se zgodi, da je to moja zadnja pesem, sem nanjo ponosen. Globoko v sebi upam, da bom lahko spet z vami."

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jan plestenjak midva imava se

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