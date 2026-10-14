Jan Plestenjak ob prvi obletnici poroke ženi posvetil pesem

Jan Plestenjak že več kot tri desetletja velja za enega največjih slovenskih avtorjev ljubezenskih pesmi. V tem času je zapel nešteto zgodb o ljubezni – o tistih, ki se začnejo, in tistih, ki se končajo, o hrepenenju, bližini in trenutkih, ko je zaradi nekoga svet preprosto lepši. Tokrat o ljubezni poje nekoliko bolj osebno. Skladbo 'Midva imava se' namreč ob prvi obletnici poroke posveča svoji ženi Tadeji.

Jan Plestenjak je videospot za pesem "Midva se imava" posnel na škofjeloškem gradu FOTO: Zajem zaslona

"Veš, kako lep mi je svet, zdaj ko sem s tabo objet," prepeva Jan v refrenu nove pesmi in s tem zajame bistvo vsega – življenje je lepše, ko ga lahko deliš z osebo, ki jo ljubiš. Čeprav gre tokrat za zgodbo Jana in Tadeje, se lahko v njej prepozna vsak, ki je kdaj zares ljubil.

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V videospotu, ki ga je ustvaril Izidor Farič, nas Jan odpelje na kraj, kjer je njuna zgodba pred letom dni dobila novo poglavje – na Škofjeloški grad. V tem gradu je glasbenik nekoč živel, v njegovi baročni kapeli pa sta se pred letom dni s Tadejo tudi poročila. Zdaj se tja vrača s kitaro v roki in skladbo, katere naslov nosi posebno zgodbo – iste besede so namreč vgravirane v njuna poročna prstana.