Jan Plestenjak prvič v živo zaigral Valentinovo pesem

14. februarja na praznik zaljubljencev glasbenik začenja novo koncertno turnejo z nastopom v Mariboru, že pred tem pa je na družabnem dogodku, posvečenemu ženskam, negi in lepoti dame razvajal s svojo novo pesmijo. Premierno."Glede na to, da je bil nastop ob pol enih popoldne, kar je zame res zgodnja ura, se mi zdi, da je bilo zelo dobro. Vsi so zelo pozorno poslušali. Neverjetno je, kako ta pesem, najverjetneje zaradi čustvenosti, zahteva pozornost in ljudje to začutijo ter jo dajo."

"Je nek spomenik hrepenenju in upanju in kljub temu, da smo ljudje velikokrat razočarani, nikoli ne smemo te lučke izgubiti. To ne pomeni samo za ljubezen, to pomeni za ljubezen, prijateljstva, kariero zdravje. Za vse stvari lahko ta pesem poje." Kljub otožnemu melosu skladbe je Jan v resničnem življenju našel novo ljubezen: "Za mojo trenutno situacijo ta pesem, če bi jo dobesedno jemal, ni prava. Meni je lepo in ne hrepenim po ničemer drugem." O svoji Tadeji je Jan spregovoril tudi v svežem POPkastu, ki ga lahko poslušate TUKAJ.