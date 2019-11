Plestenjak razočaran nad vplivneži: Mladim ponujajo cilje, ki so prazni

Priljubljeni slovenski pevec Jan Plestenjak je na družbenih omrežjih delil nekaj misli o svetovnih influencerjih. Izrazil je razočaranje nad tem, kaj vse mladim ponujajo kot višek sreče, a nihče ne opozori na to, kaj je pravzaprav smisel življenja.

Glasbenik Jan Plestenjak je na družbenih omrežjih delil svoje razočaranje nad svetovnimi vplivneži, ki mladim prikazujejo sanjsko bleščeče življenje, in to naj bi bil nekakšen ideal. "Pred kratkim sem gledal nekaj kanalov svetovnih influencerjev in sem se malo zgrozil, kaj ponujajo mladim ljudem kot višek sreče, zadovoljstva in izpolnitve. Ponujajo jim pot s privatnim letalom na neko letališče, kjer jih čaka Rolls Royce, Ferrari, ki jih odpelje do bazena in nato je zabava celo noč in to je višek tega, kar se lahko doseže v življenju,"je povedal v videoposnetku priljubljeni pevec.

Zamislil se je tudi nad tem, da nihče v ospredje ne postavlja talentov, ki človeku resnično izpopolnijo življenje: "Nihče ne opozarja, da je izpolnitev skozi to, kar rad delaš, kjer iščeš svoj talent, kjer ga razvijaš z odgovornostjo, z disciplino in potem pride do notranje izpolnitve in če bodo ponujali mladim ljudem samo takšne cilje, ki so popolnoma prazni, se bojim, da bo to postala navada ali pa kultura in jaz resnično upam, da se bo to enkrat končalo."

Jan Plestenjak je razočaran nad kulturo, ki jo spodbujajo influencerji, in si želi, da se to čimprej konča. FOTO: Bruno Sedevčič